نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق المشويات.. كفتة البرغل الاقتصادية اللذيذة بطريقة سهلة لأحلى غدوة مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كفتة البرغل من الأكلات المشهورة خاصةً في تركيا ويعشق تناولها معظم الأشخاص، وتعد من أخف الوجبات على المعدة ولها قيمة غذائية عالية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الطرق المتنوعة لتحضيرها وبمكونات بسيطة متوفرة داخل كل مطبخ ويتم إعدادها في أسرع وقت ممكن.

كفتة البرغل

تعد من أكثر الوجبات السريعة المفضلة لدى الجميع خاصةً الأطفال، وسوف نقدم لكم بعض الأفكار المختلفة للقيام بتحضيرها.

الكفتة المشوية بالبرغل

تعد هذه الوصفة من ألذ الوصفات التي يعشقها الكثير منا، كما تحتوي هذه الوصفة على نسبة عالية من البروتين الذي يحتاجه الجسم.

المكونات:

كيلو من اللحم المفروم.

كوب من البرغل المنقوع.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

1\4ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الحاجة.

1\4 ملعقة صغيرة ببريكا.

و1\4 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

رشة حبهان ناعم.

طريقة التحضير:

في وعاء متوسط نقوم بوضع مقدار اللحمة، ثم نضيف التوابل (الملح، الفلفل الأسود، الببريكا، الكزبرة الجافة و الحبهان الناعم) يتم خلط هذه المكونات جيدًا.

بعد ذلك يتم إضافة البصلة المفرومة ناعم مع اللحمة المفرومة ونخلطهم جيدًا حتى يتم التجانس تمامًا.

ثم نقوم بفرم البرغل في الكبة، ثم نضيفه على اللحمة ونخلطهم جيدًا.

بعد ذلك نضع هذا الخليط في وعاء في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

ثم نشكل الكفتة على أعواد الشيش طاووق أو يتم وضعها في صينية.

بعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

الكفتة التركية بالبرغل

تعتبر من أشهر الوصفات التي يعشقها الشعب التركي بسبب طعمها اللذيذ.

المكونات:

كوب من البرغل المنقوع.

بصلة متوسطة.

طماطم.

بقدونس

ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صلصة طماطم.

معلقة دبس رمان.

توابل (ملح، فلفل أسود، ببريكا، كمون، سماق وكركم) أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بفرم البرغل في الكبة جيدًا.

بعد ذلك يتم إضافة باقي المكونات عليه.

ثم نقوم بتشغيل الكبة حتى يتم التجانس تمامًا.

بعد ذلك يتم التشكيل على شكل كرات متوسطة الحجم.

ثم نقوم بوضعها في صينية داخل الفرن.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح طريقة عمل كفتة البرغل بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة داخل كل مطبخ، تقوم بتحضيرها كل ربة منزل في أسرع وقت ممكن دون بذل مجهود كبير وبأقل التكلفة، لأنها تعد من الوجبات المفضلة لدى الجميع.