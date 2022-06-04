نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعيها بنفسك.. صابونة الشاي لحب الشباب لتصفية البشرة وتنعيمها وقولي وداعاً للبقع وآثارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة صابونة الشاي لحب الشباب التي تمتاز بتركيبة غنية قادرة على تنظيف البشرة والتخلص من كافة الأوساخ والشوائب المتراكمة على الجلد حيث تعمل على تقليل مسامات الجلد، تعمل تركيبتها الفريدة على تهدئة البشرة المتهيجة والقضاء على مشكلة حب الشباب نهائيًا لذا ينصح باستخدامها لأصحاب البشرة الدهنية، يمكن تجهيزها في المنزل بطريقة سهلة وسريعة.

صابونة الشاي لحب الشباب

أكد الكثيرون على فعاليتها في التخلص من حب الشباب بشكل نهائي لاحتوائها على مزيج رائع من الشاي الأخضر الذي يعمل على تعزيز صحة البشرة والجنسنج الذي يرطب البشرة ويمنحها النعومة والإشراق، يمكن تجهيز هذه الصابونة في المنزل بمكونات وخطوات بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

¼ كوب من الشاي الأخضر.

ثلاث ملاعق من الشاي الأسود.

3 ملاعق من زيت الجنسنج.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

قطرات من زيت اللوز.

ملعقتان من الجلسرين.

2 ملعقة من ورق الشاي الأخضر.

نصف صابونة مبشورة.

الطريقة

يفضل وضع الجلسرين في مكان دافئ حتى يذوب تمامًا حيث يعمل الجلسرين على إضافة نعومة مميزة للصابون أكثر من الصابون التجاري المتداول في الأسواق.

يخلط مقدار زيت الجنسنج والشاي الأخضر وزيت الزيتون وزيت اللوز والجلسرين جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

يصب الخليط في القوالب المخصصة للصابون.

يترك فترة حتى يجف ويفضل تعرضه للهواء حتى يتماسك تمامًا ويصبح سهل الاستخدام.

طريقة استخدام صابونة الشاي

يوصي الأطباء بضرورة استخدام صابون الشاي خاصة لأصحاب البشرة الدهنية لدورها الفعال في تهدئة البشرة وتنظيفها دون تهيج أو حدوث التهابات، فيما يلي عرض طريقة استخدامها بالتفصيل:

يفضل استعماله على بشرة مبللة بالماء لذا ينبغي غسل الوجه أو الجسم كله بالماء الدافئ قبل استخدامها.

فرك الجلد بالصابون جيدًا مع مراعاة تدليك الجلد برفق بحركات دائرية.

يشطف الوجه أو الجسم كله بالماء جيدًا للتخلص من بقايا الصابون.

في نهاية مقال صابونة الشاي لحب الشباب حيث تم التعرف على طريقة تحضيرها بسهولة بمكونات بسيطة متوفرة في البيت حيث أثبتت هذه الصابونة كفاءتها في علاج مشكلة حب الشباب، مع عرض طريقة استخدامها بالتفصيل للحصول على النتيجة المرجوة.