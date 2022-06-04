نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك بسكويت سادة.. كيكة الباندا السريعة الباردة بدون فرن لأسهل حلا يمكنكِ إعداده في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل الكثير من النساء عن طريقة عمل كيكة الباندا باعتبارها من الحلويات الباردة المميزة التي تلائم المناسبات والاحتفالات وأعياد الميلاد، يجد البعض صعوبة عند تجهيز هذه الكيكة الرائعة نظرًا لأنها تتكون من عدة طبقات وتحتاج لأكثر من خطوة لذا وجب التنويه عن طريقة إعدادها بالتفصيل بمكونات وخطوات بسيطة ونتيجة مذهلة تبهر الجميع.

كيكة الباندا

هي إحدى الحلويات الباردة المميزة المبتكرة التي تتكون من ثلاثة طبقات والتي يتطلب إعدادها اتباع الخطوات التالية:

المكونات

طبقة البسكويت

200 جرام من البسكويت السادة.

أربع ملاعق من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملاعق كبار من السكر.

عدد ثلاثة ملاعق من الكاكاو.

½ كوب ماء.

طبقة القشطة أو المهلبية

3 أكواب من اللبن البارد.

ملعقة من الزبدة.

½ كوب من السكر.

4 ملاعق من النشا.

ملعقتان من الدقيق.

رشة من الفانيليا.

طبقة الكريم شانتيه

½ كوب من اللبن البارد.

ملعقتان من الكريم شانتيه.

جناش الشوكولاتة

نصف كوب من اللبن.

ملعقة من الزبدة.

مقدار من الشوكولاتة.

طريقة التحضير

قبل البدء في تجهيز الوصفة ينبغي نخل الدقيق جيدًا لضمان الحصول على كيكة هشة ناعمة.

لعمل الطبقة الأولى وهي طبقة البسكويت يوضع مقدار السكر والكاكاو والزبدة والماء في وعاء كبير وتقلب المكونات معًا حتى تتجانس تمامًا.

يرفع المزيج على النار لمدة دقيقتين مع التقليب المستمر ثم يترك ليبرد.

يكسر البسكويت ويضاف إليه الخليط السابق بعد أن يبرد تمامًا.

توضع طبقة البسكويت في الصينية مع الضغط عليها جيدًا لتكون طبقة رقيقة من البسكويت، توضع الصينية في الثلاجة حتى يتماسك خليط البسكويت تمامًا.

لتحضير طبقة المهلبية يتم إضافة مقدار النشا والدقيق والسكر والفانيليا على اللبن ويقلب على البارد ثم يرفع الخليط على نار هادئة وتضاف الزبدة مع التقليب المستمر حتى تتحول إلى قوام كريمي متماسك.

يصب خليط المهلبية على طبقة البسكويت في الصينية السابق إعدادها ثم توضع في الثلاجة مرة أخرى.

لتجهيز الكريم شانتيه تضاف كل المكونات في وعاء ثم يخفق المزيج جيدًا ويصب في الصينية وتوضع في الثلاجة.

لإعداد جناش الشوكولاتة يوضع مقدار الشوكولاتة والحليب والزبدة على النار ويقلب جيدًا ويترك حتى يبرد ثم يوزع الخليط على الصينية.

تترك الصينية في الثلاجة لمدة 3 ساعات ثم تقدم.

في نهاية مقال كيكة الباندا حيث تم التعرف على طريقة تحضير هذه الكيكة المميزة التي يعشقها الجميع سواء الأطفال أو الكبار بالتفصيل مع توضيح بعض التركات التي تضمن النجاح الباهر والطعم المميز الرائع لهذه الحلوى الباردة الجميلة.