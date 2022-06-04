نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماكينة وصرف فلوس .. طريقة عمل غزل البنات في البيت بألوان مختلفة حلوى الصغار المحببة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أنواع الحلوى التي تنال إعجابنا عديدة ومختلفة ولكن حلوى غزل البنات من الأنواع التي اجتمع الجميع على حبها بل وعشقها خاصةً الصغار ولكن شرائها من الخارج قد يعرضنا وأطفالنا للخطر لوجود الألوان الصناعية وقلة نظافتها وعدم الوعي بطريقة عملها، ولتفادي كل هذا تعرفوا على طريقة عمل غزل البنات في المنزل الحلوى التي يعشقها ويفضلها الكثير من الأشخاص وبمكونات بسيطة وبنظافة أكبر إذ أن الظروف الصحية الحالية تلزمنا جميعًا بأن نتقي شر الأطعمة الجاهزة ونحضر بأنفسنا ما نرغب في المنزل خاصةً لصغارنا كما أن تلك الحلوى تباع في الشوارع غير مغلفة وبأيدي قد لا تكون نظيفة فلما المجازفة في حين نعرف طريقة تحضير الحلوى في المنزل؟
طريقة عمل غزل البنات في البيت
لا يوجد تعقيدات كثيرة في المكونات المطلوبة ويمكن أن تشترى من أي مكان وهي:
- قطرات من ألوان الطعام أو لون واحد فقط حسب الرغبة.
- مع كوب ونصف كوب فقط سكر أبيض.
- نكهة طعام تتماشى مع لون غزل البنات وهو مكون اختياري ويمكن الاكتفاء بالسكر فقط.
- عدد من الأعواد الخشبية.
طريقة عمل غزل البنات في المنزل
لا يشترط غزل البنات أن نمتلك ماكينة غزل البنات في المنزل لتحضيره أي نعم هي تسهل من طريقة التنفيذ ولكننا بسهولة يمكننا صنع أحلى غزل بنات بدون ماكينة بالخطوات القادمة:
- في وعاء عميق نضع كمية السكر كلها ونرتدي قفازات لليدين قبل إضافة مقدار الصبغة إلى السكر، فإذا كنا نرغب في عدة ألوان نقسم كمية السكر على الألوان المختارة.
- ومن ثم نبدأ في تحريك السكر مع الصبغة جيدًا حتى يتحول لونه كليًا من الأبيض إلى لون صبغة الطعام والقفازات ضرورية حتى لا تتأثر اليدين باللون.
- بعد مزج الألوان تضاف النكهة المختارة إذا تم تحديدها وتقلب أيضًا مع السكر الملون حتى تمتزج به.
- الآن نصب سكر غزل البنات الملون في وعاء آخر نظيف وعميق لنقله على نار متوسطة.
- باستخدام الملاعق الخشبية يتم تقليب السكر على النار إلى أن يصير قوام السكر مثل الكراميل الملون.
- نستعين بوعاء جديد ولكن بحواف لوضعه على النار وبالملاعق الخشبية نأخد الكراميل ونضعه على الحواف سريعًا ونستمر في التكرار حتى نحصل على غزل البنات.
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