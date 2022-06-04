نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقمة القاضي وطريقه عملها هشه ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقمة القاضي من الوصفات المحببة لدي الأطفال والكبار ويبحث عنها عدد كبير من الناس علي الأنترنت من أجل إعدادها في المنزل وضمان نظافتها وجودة مكوناتها فهي من أسهل وأبسط طرق إعداد الحلوي بالمنزل فهي مشهورة بالزلابية فمن سمات نجاحها هي القرمشة وأنها تكون هشه مثل القطن وأفضل وقت لتذوقها وهي ساخنة مضاف إليها السكر أو الشوكولاتة أو الصوص اللي تحبه ومن هنا سوف نقدم لكم الوصفة الأصلية لعمل لقمه القاضي في المنزل.

لقمة القاضي وطريقتها

سوف نوضح لكم مقادير لقمة القاضي وعليك إتباع المكونات بكل دقه.

عدد 2 كوب دقيق.

عدد 1 معلقة نشا.

عدد 1 معلقة كبيرة زيت.

ربع معلقة صغيرة ملح.

عدد 1 معلقة صغيرة خميرة فورية.

عدد 1 معلقة سكر.

كوب وربع ماء دافئ.

مكونات الشربات

عدد 2 كوب سكر.

عدد 1 كوب ماء.

معلقة صغيرة فانيليا.

عصير نصف ليمون.

طريقة إعداد الشربات

نحضر إناء عميق ونضع به الماء والليمون علي النار ثم الفانيليا ونتركه حتي يغلي وبعد 10 دقائق علي النار نطفي عليه ونتركه يبرد.

الزلابية وطريقة تحضيرها