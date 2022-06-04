نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محشي الكرنب المصري بالطريقة الفلاحي الأصلي اعمليها بكل سهولة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر محشي الكرنب من أكثر الأكلات الشعبية التي تتسم بمذاقها الشهي ويكثر تناول محشي الكرنب في فصل الشتاء والعزائم ومختلف الموائد الرمضانية، فيوجد للكرنب الكثير من الفوائد الصحية وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير الكرنب ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحضير الكرنب خطوة بخطوة في المنزل.
طريقة تحضير الكرنب في المنزل:
يتم تحضير الكرنب في المنزل بخطوات بسيطة للغاية ومقادير بسيطة أيضًا وإليكم في السطور الآتية المقادير:
- رأس من الكرنب.
- كأسان من الأرز.
- ثمرتان من البصل المفروم فرم ناعم.
- حزمة من الكزبرة المفرومة.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- حزمة من الشبت المفروم.
- ثلاث ثمرات من الطماطم ويكون مقطع إلى مكعبات صغيرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- فصان من الثوم المفروم.
- مكعبان من مرق الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- فلفل أسود.
- ملعقة من الكمون المطحون.
- خمسة ملاعق من عصير الليمون.
- ملعقة من البهارات المشكلة.
كيفية تحضير الكرنب في المنزل:
يتم تحضير الكرنب في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية الخطوات:
- أولًا يتم الحصول على الأرز ونقعه في كمية من المياه وتركه لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء أخر ويتم خلط فيه كلًا من الأرز والبصل والكزبرة والبقدونس والشبت المفرومين.
- ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم إضافة كلًا من الملح والفلفل الأسود والبهارات ويتم التقليب جيدًا.
- الحصول على إناء ويتم ملئه بالمياه وبعد ذلك يتم تركه على النار المتوسطة لحين الغليان وبعد ذلك يتم إضافة أوراق الكرنب في المياه المغلية من أجل السلق وبعد ذلك يتم إخراج الورق وفرده.
- القيام بتقطيع أوراق الكرنب إلى قطع ذو حجم متوسط.
- يتم وضع حشوة الأرز في أوراق الكرنب ويتم لفها على شكل أصابع مع غلقها بصورة محكمة.
- القيام بالتكرار لحين الانتهاء من الكمية بأكملها.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم تقليب فيه كمية من البصل المفروم مع الثوم في الزيت.
- يتم إضافة صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم والملح والكمون ومرق الدجاج.
- بعد ذلك يتم إضافة المياه لحين أن تغمر المكونات.
- يتم وضع الخليط على المحشي ثم يتم تهدئة النار ثم إضافة عصير الليمون ويتم ترك المحشي لحين النضج.
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