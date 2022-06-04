نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محشي الكرنب المصري بالطريقة الفلاحي الأصلي اعمليها بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر محشي الكرنب من أكثر الأكلات الشعبية التي تتسم بمذاقها الشهي ويكثر تناول محشي الكرنب في فصل الشتاء والعزائم ومختلف الموائد الرمضانية، فيوجد للكرنب الكثير من الفوائد الصحية وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير الكرنب ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحضير الكرنب خطوة بخطوة في المنزل.

طريقة تحضير الكرنب في المنزل:

يتم تحضير الكرنب في المنزل بخطوات بسيطة للغاية ومقادير بسيطة أيضًا وإليكم في السطور الآتية المقادير:

رأس من الكرنب.

كأسان من الأرز.

ثمرتان من البصل المفروم فرم ناعم.

حزمة من الكزبرة المفرومة.

حزمة من البقدونس المفروم.

حزمة من الشبت المفروم.

ثلاث ثمرات من الطماطم ويكون مقطع إلى مكعبات صغيرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

فصان من الثوم المفروم.

مكعبان من مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود.

ملعقة من الكمون المطحون.

خمسة ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة من البهارات المشكلة.

كيفية تحضير الكرنب في المنزل:

يتم تحضير الكرنب في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية الخطوات: