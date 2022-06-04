طريقة تجهيز فخار اللحم التركي بداخل الخبز البوري رائعة

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عمر شويل - جدة من أشهر الأكلات التركية والتي يكثر تحضيرها في الأعياد والمناسبات والعزائم هو طاجن اللحم التركي الفخار بالعجينة الطرية الهشة اللذيذة. والذي سوف تبهرين به أسرتك وضيوفك واليوم سوف نقدم لكي أفضل طريقة لتحضير وعمل طاجن اللحمة التركي الفخار. طريقة صنع طاجن فخار اللحم التركي تعتبر هذة الطريقة من احد الطرق التركية الأصيلة لصنع فخار اللحم على الأسلوب التركي فيعتبر من أسهل الاساليب التي يمكن الاطلاع عليها. مكونات تحضير طاجن اللحمة التركي بالخضار: أضلاع لحم ضاني.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زعتر أخضر.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

3 فصوص من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

مكونات خضار الطاجن:

3 حبات صغيرة من البصل ومقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبة كبيرة من البذنجان المقطع شرائح رفيعة.

2 حبة من البطاطس المقطعة شرائح.

فلفل رومي أخضر.

فلفل حار.

طماطم مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

كوب وربع من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا. مكونات عجينة الطاجن: كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من السكر. طريقة تحضير طاجن اللحمة التركي بالخضار: في وعاء عميق وكبير نضع اللحم ونضيف إليه زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود.

ثم نضيف البابريكا ونقوم بمزجهم جيدا وندخلها الثلاجة حتى نقوم بتجهيز باقي المكونات.

نقوم بإحضار طاجن كبير من الفخار ونضع فيه البصل والثوم المهروس.

ثم نقوم بوضع شرائح الخضار بطريقة منتظمة من شرائح البطاطس والبذنجان والطماطم حتى ننتهي من الكمية كلها.

في وعاء عميق نضيف الزيت وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود.

ومعلقة كبيرة من البابريكا وكوب وربع من الماء ونقوم بمزجهم جيدا.

نضيف التتبيلة على طاجن الخضار ونوزعه جيدا.

في طاسة على النار نقوم بتحمير اللحمة في الزبدة من جميع الجهات جيدا.

ونضيف على اللحمة أثناء التحمير الزعتر الأخضر وفصوص الثوم.

نقوم بإضافة اللحمة في الطاجن ونضع فوقها شرائح الفلفل الرمي والفلفل الحار.

نقوم بتغطية الطاجن بورق الألومنيوم جيدا ويوضع في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة ونصف.

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