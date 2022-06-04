نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تتبيلة دجاج كنتاكي السرية من الان في منزلك والسر في الوصفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة كنتاكي.
يعد الدجاج بطريقة مطاعم كنتاكي الشهيرة من الأطعمة التي يفضلها الأطفال والكبار ولكن يكون لدى الأمهات مخاوف من تناول هذه الوجبة من الخارج لعدم ضمان نظافتها أو جودة المكونات الداخلة في تتبيلها.
وتتمنى كل أم من معرفة الخلطة السرية لعمل دجاج كنتاكي في المنزل بطعم وقرمشة مطعم كنتاكي الشهير واليوم سوف نقدم لكم أسرار عمل الدجاج بطريقة كنتاكي الشهيرة لتقدميها لأسرتك بكل أمان.
لأول مرة الحقيقية وراء أسرار دجاج كنتاكي المقرمش
كثر الحديث عن طرق تتبيل الدجاج مثل تتبيلة دجاج كنتاكي المقرمش ولكن تم معرفة أسرار كثيرة جدا عن طريقة عملها فهيا بنا نتعرف على اهم هذه الأسرار في الوصفات الاتية:
مكونات تحضير دجاج كنتاكي المقرمش اللذيذ:
- 3 ملاعق كبيرة من الفلفل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة كبيرة من الريحان المطحون.
- ملعقة كبيرة من المستردة.
- 2 ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.
- نصف ملعقة كبيرة من الأوريجانو.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.
- نصف ملعقة كبيرة من البردقوش.
- 4 ملاعق كبيرة من البابريكا.
- 4 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض الفاخر.
- 2 بيضة كبيرة.
- كوب ونصف من الماء.
- دجاجة مقطعة إلى 8 قطع.
- زيت غزير للقلي.
طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش اللذيذ:
- نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير ونضيف فيه 2 كوب من الدقيق ثم نضيف الفلفل الأبيض والفلفل الأسود والريحان والمستردة والثوم البودر والزنجبيل.
- ثم نضيف الأوريجانو والزعتر والبردقوش والبابريكا ونقوم بخلطهم جيدا.
- نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير ونضيف فيه البيض والماء وملعقة صغيرة من الملح.
- ثم نضيف باقي أكواب الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض ونخلطهم جيدا.
- نقوم بغمس الدجاج في خليط البيض ثم نقوم بوضعه في خليط الدقيق والبهارات.
- نقوم بوضع مقلاة عميقة بها زيت غزير على النار ونتركه ليسخن جيدا.
- ثم نضع فيه الدجاج لمدة 8 دقائق حتى يصبح لونها ذهبيا ثم نخرجها ونضعها على مناديل ورقية وتقدم ساخنة بجانب البطاطس المقلية والكاتشب.مكونات تحضير دجاج كنتاكي في المنزل:دجاجة مقطعة إلى قطع حسب
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