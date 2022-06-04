نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطير جدا أدوية تدمر الكبد توقف عنها فورا احدهم هو أشهر دواء للبرد وموجود في كل منزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكبد من أهم الأجهزة العضوية في جسم الإنسان، ولذلك يجب دائما معرفة ما قد يسبب أي أذى له، ومن الجيد معرفة أن هناك بعض الأدوية التي قد تسبب تلف الكبد، وقد تكون أغلب هذه الأدوية موجودة في المنزل، وأخذ جرعات زيادة عن المسموح بها قد يسبب تلف الكبد في الحال أو على المدى البعيد، ومن هذه الأدوية هي أدوية البرد.

أدوية تؤدي إلى تلف الكبد

ينصح الأطباء مرضى الكبد بالابتعاد عن هذه الأدوية، لأنها قد تسبب تلف في خلايا الكبد وتدميرها، ولذلك يجب الحذر عن أخذ جرعات من هذه الأدوية.

الباراسيتامول: تناول أكثر من 4 جرعات في اليوم أو جرام في المرة الواحدة قد تسبب تلف الكبد، والباراسيتامول موجود في أغلب أدوية البرد.

عقار الفينيتوين: هذا العقار قد يسبب تلف أيضا في الكبد، وهو من العقارات المستخدمة في علاج حالات الصرع.

عقار الأموكسيسيللين: هذا العقار يسبب تلف الكبد وتضرره إذا تم أخذ جرعة زيادة عن المسموح بها، بحسب الدراسات العملية حديثا، وهو أحد المضادات الحيوية، ولذلك يجب الحذر عند استخدامها.

عقار الأيزونيازيد: هذا العقار قد يكون قاتلا لحالات مرضى الكبد، وهو أحد العقارات المستخدمة في علاج مرض السل، ولذلك يجب عمل فحوصات أنزيمات الكبد قبل البدء في تناول هذا العقار.

أعراض التهاب الكبد

من الممكن أن يتم الكشف عن وجود التهابات الكبد في اختبارات الدم، ولكن هناك بعض الأعراض التي تظهر على الإنسان، تجعلك تشعر أن هذه الأعراض بسبب التهاب الكبد.