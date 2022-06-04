نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل كريم كولاجين لتفتيح البشرة بوصفات طبيعية تنور وجهك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل كريم كولاجين لتفتيح البشرة هذا ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات حتى تظهر بشرتهم أكثر شبابا وتألقا، وخاصة مع تقدم السن قد تظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر حول الفم والعينين، وقد يتوافر الكثير من الوصفات التي تعمل على ترطيب البشرة وشد الجلد وتخلصها من الهالات السوداء، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل الوصفات لعمل كولاجين طبيعي للبشرة التي تغير لك حياتك وتجعلك أكثر إشراقه وجمال بجميع الأوقات.

طريقة عمل كريم الكولاجين لتفتيح البشرة

ملعقة صغيرة من الخميرة.

عسل النحل بمقدار ملعقة صغيرة منه.

ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة.

نصف ملعقة صغيرة من اللبن الحليب.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من مسحوق القهوة والخميرة ونقلبهم جيدا.

ثم بعد ذلك يتم إضافة عسل النحل ويتم تقليب المكونات جميعها جيدا.

نضع الحليب ونقلبها حتى يتم الحصول على عجينة لينة يمكن دهانها على الجلد بكل سهولة.

نغسل البشرة جيدا قبل النوم ثم نضع الخليط على الوجه مع التدليك بطريقة دائرية لمدة خمسة دقائق، ثم نتركه على البشرة لمدة ربع ساعة أخرى.

تغسل البشرة جيدا بعد مرور الوقت ستبهرك النتيجة.

كريم الكولاجين باستخدام النشا

من خلال المكونات التالية يمكنك صنع كولاجين طبيعي يعمل على تألق البشرة ونضارتها، وتتمثل مكونات هذه الوصفة من الآتي:

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على كريم كولاجين طبيعي، وطريقة عمله هي كالآتي: