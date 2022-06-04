نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة بطاطس وكوب دقيق فقط حضري في 10 دقائق فطائر المقلاة السائلة والسريعة بدون فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من الأمهات يحبون التجديد في تحضير وجبة الفطور أو العشاء لعائلتهن وخاصة حتى لا يمل الأطفال، ومن ضمن الوجبات المنتشرة هذه الفترة هي فطائر الطاسة والتي تكون مصنوعة من البطاطس والدقيق، فمن منا لا يحب تناول البطاطس بمختلف أنواعها، فجميعنا نعلم فائدة البطاطس الكبيرة كما أنها من النشويات التي هضمها يكون بطئ، فقومي بتحضير فطائر هشه ولذيذة ذات مذاق مختلف وستنال إعجاب جميع من يأكلها بالتأكيد، ولمعرفة كل تفاصيل الفطيرة السريعة تابعونا!.

طريقة عمل فطيرة البطاطس السريعة

جميع مكوناتها سهلة ومتوفرة في أي منزل، ويمكنك تحضيرها في أي وقت تحبين فهي سريعة وخفيفة ومشبعة في الوقت ذاته، وكل ما عليك إحضاره هو التالي:

حبة بطاطس مغسولة ومقشرة ومقطعة.

نصف ملعقة ثوم بودر.

نصف ملعقة بصل بودره.

ملح.

فلفل أسود.

ربع كوب زيت.

ملعقة سكر صغيرة.

حوالي كوبين من الحليب.

ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

جبنه موتزاريلا.

نصف ملعقة زعتر.

ثلاث ملاعق كزبرة مفرومة.

فلفل ألوان.

ملعقتين كاتشب.

طريقة تحضير فطائر الطاسة

للحصول على الطعم نفسه يجب الالتزام بالكمية والمقادير نفسها: