نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة بطاطس وكوب دقيق فقط حضري في 10 دقائق فطائر المقلاة السائلة والسريعة بدون فرن في المقال التالي
عمر شويل - جدة كثير من الأمهات يحبون التجديد في تحضير وجبة الفطور أو العشاء لعائلتهن وخاصة حتى لا يمل الأطفال، ومن ضمن الوجبات المنتشرة هذه الفترة هي فطائر الطاسة والتي تكون مصنوعة من البطاطس والدقيق، فمن منا لا يحب تناول البطاطس بمختلف أنواعها، فجميعنا نعلم فائدة البطاطس الكبيرة كما أنها من النشويات التي هضمها يكون بطئ، فقومي بتحضير فطائر هشه ولذيذة ذات مذاق مختلف وستنال إعجاب جميع من يأكلها بالتأكيد، ولمعرفة كل تفاصيل الفطيرة السريعة تابعونا!.
طريقة عمل فطيرة البطاطس السريعة
جميع مكوناتها سهلة ومتوفرة في أي منزل، ويمكنك تحضيرها في أي وقت تحبين فهي سريعة وخفيفة ومشبعة في الوقت ذاته، وكل ما عليك إحضاره هو التالي:
- حبة بطاطس مغسولة ومقشرة ومقطعة.
- نصف ملعقة ثوم بودر.
- نصف ملعقة بصل بودره.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ربع كوب زيت.
- ملعقة سكر صغيرة.
- حوالي كوبين من الحليب.
- ربع كيلو من الدقيق الأبيض.
- جبنه موتزاريلا.
- نصف ملعقة زعتر.
- ثلاث ملاعق كزبرة مفرومة.
- فلفل ألوان.
- ملعقتين كاتشب.
طريقة تحضير فطائر الطاسة
للحصول على الطعم نفسه يجب الالتزام بالكمية والمقادير نفسها:
- نحضر وعاء الخلاط ونضع فيه البطاطس بعد سلقها ثم كمية الدقيق وجميع البهارات المذكورة والزيت ونبدأ بالخفق حتى يصبح سائل
- في إناء نضع الخليط ثم نضيف الكزبرة والزعتر ونخلط كل هذا سويا.
- نحضر طاسة ونضعها على النار حتى تسخن ثم نسكب القليل من الخليط فيها.
- نضع على الوجه الكاتشب والفلفل الألوان ثم ألجبنه الموتزاريلا وننتظر حتى تأخذ لون من الأسفل ونقلبها ونضع نفس المكونات على الوجه الآخر ثم نخرجها.
- كما أنه فيما بعد تحتاج أن نكرر نفس الخطوة مع باقي الكمية كلها.
- وفي النهاية يجب أن تقدم ساخنة وبالعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحبة بطاطس وكوب دقيق فقط حضري في 10 دقائق فطائر المقلاة السائلة والسريعة بدون فرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.