نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتان بس لو ضفتيهم على الكبدة مش هيكون ليها ريحة زفارة حولت الكبدة المثلجة لبلدي ومش هتبقي غامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الأشخاص يعانون من مشكلة الزفارة في الكبدة، لأنها تعجل طعمها غير محبب ولهذا السبب يبحثون عن طريقة لتنظيف الكبدة لعدم وجود زفارة، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لتنظيف الكبدة مش هيكون ليها ريحة زفارة تمامًا.

طريقة تنظيف الكبدة من رائحة زفارة

هناك العديد من الوصفات لتنظيف الكبدة ومن هذه الوصفات نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات المطلوبة لتنظيف الكبدة

ملعقتان من الدقيق.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير:

نقوم بتقطيع الكبدة إلى شرائح متوسطة الحجم ثم نقوم بنقعها في الخل والدقيق وعصير الليمون ولتر من الماء وتترك لمدة ربع ساعة ثم تشطف بالماء ونقوم بتسويتها.

طريقة عمل الكبدة

المكونات المطلوبة:

فلفل مقطع شرائح.

كبده مقطعه شرائح.

فلفل الوان على حسب الرغبة.

بصله مقطعة شرائح.

فلفل اسود مطحون.

توابل وملح.

ملعقة من الزبدة الصفراء.

ملعقتان من الزيت.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع الزيت والزبدة في صنية على النار ثم نقوم بإضافة البصل ويقلب جيدًا.

ثم نضع الفلفل الأخضر والفلفل الأسمر والتوابل ويقلب لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بوضع الكبدة مع التقليب لمدة خمس دقائق.

ثم نضع ربع كوب من الماء وتترك حتي السوى.

يفضل أن لا يغطى الكبدة لعدم وجود رائحه لها وعندما يتم السوى تقدم ساخنه وبالهنا والشفا.

طريقة أخري لعمل الكبدة بالصلصة