نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وبسيطة لورق العنب بدون ماكينة وفي أسرع وقت لفي 5 كيلو في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ورق العنب من الوجبات التي يحبذ الكثير تناولها، ومع دخول موسم ورق العنب يبدأ الجميع بشراء ورق العنب وتخزينه بالرغم من صعوبة لفه، إلا أنه من أهم الوجبات التي يحبها الشعب المصري ويفضلها، وتعتبر أيضا من أهم الأطباق التي تتواجد على السفرة المصرية، ويبحث العديد من السيدات عن طرق سهله وسريعه للف ورق العنب، وذلك توفيرا للوقت والجهد.

المكونات الأساسية لورق العنب

قبل البدء في لف ورق العنب يجب أولا تحضير المكونات الأساسية واللازمة لتحضير محشي ورق العنب وهي:

تحضير كيلو من ورق العنب.

كيلو من الأرز.

كيلو من ثمرة الطماطم.

4 حبات من البصل.

قليل من بهارات الكمون والكزبرة الناشفة.

قطع صغيرة من الشبت والبقدونس.

قطع صغيرة من الشبت والبقدونس. 2 فص من الثوم المفروم.

طريقة لف ورق العنب بالشوكة