طريقة سهلة وبسيطة لورق العنب بدون ماكينة وفي أسرع وقت لفي 5 كيلو في دقائق

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عمر شويل - جدة ورق العنب من الوجبات التي يحبذ الكثير تناولها، ومع دخول موسم ورق العنب يبدأ الجميع بشراء ورق العنب وتخزينه بالرغم من صعوبة لفه، إلا أنه من أهم الوجبات التي يحبها الشعب المصري ويفضلها، وتعتبر أيضا من أهم الأطباق التي تتواجد على السفرة المصرية، ويبحث العديد من السيدات عن طرق سهله وسريعه للف ورق العنب، وذلك توفيرا للوقت والجهد.
المكونات الأساسية لورق العنب
قبل البدء في لف ورق العنب يجب أولا تحضير المكونات الأساسية واللازمة لتحضير محشي ورق العنب وهي:
- تحضير كيلو من ورق العنب.
- كيلو من الأرز.
- كيلو من ثمرة الطماطم.
- 4 حبات من البصل.
- قليل من بهارات الكمون والكزبرة الناشفة.
قطع صغيرة من الشبت والبقدونس.
- 2 فص من الثوم المفروم.
طريقة لف ورق العنب بالشوكة
- استخدام الشوكة في لف ورق العنب من أسهل الطرق التي يمكن استخدامها للحصول على محشي ورق العنب بطريقة سهلة وسريعة.
- في البداية ابدئي بسلق ورق العنب عن طريق وضعه داخل ماء مغلي الكمون والملح، لمدة لا تتجاوز الدقيقة.
- بعد ذلك قومي بإخراجه على مصفاة، لتصفيته من الماء.
- ثم نقوم برص ورق العنب على منضدة نظيفة ونضع بداخلها الحشو.
- وفي الخطوة التالية نضع الشوكة على ورق العنب، ومن ثم نضع ورق العنب على كف من اليد وبالكف الأخرى نمسك الشوكة ونبدأ بلفها، وستلاحظ أنها لفت بسرعة.
- حيث أنه من المعروف أنه وتعتبر طريقة لف ورق العنب باستخدام الشوكة من الطرق السريعة والسهلة، وذلك لأن ورق العنب يعتبر من الوجبات التي تأخذ وقتا طويلا في صناعته.
- كما أنه يمكنك بكل سهولة أن يتم استخدام الشوكة يساعد على أن يكون شكل صباع محشي ورق العنب متساوي بشكل جيد.
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