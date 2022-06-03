نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك زجاجة فارغة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والذهبية وأسرار نجاحها بطعم احلي من الجاهز في المقال التالي

تعد لقمة القاضي من الحلويات سهلة التحضير، ولكنها تحتاج إلى تطبيق بعض الحيل أثناء تحضيرها، لتحصلي على أفضل مذاق للقمة القاضي أو العوامة أو الزلابيا كما يطلق عليها البعض، لهذا السبب نقدم لكي طريقة عمل لقمة القاضي مع توضيح التقنيات الواجب إتباعها للحصول على لقمة قاضي شهية ولذيذة تستطعين تقديمها لضيوفك بكل فخر. مكونات عمل لقمة القاضي المقرمشة المكونات كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح (ليساعد على نفش العجينة).

كوبان من الماء الدافئ أو اللبن الدافئ.

باكت من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من النشا.

زيت للقلي. مقادير الشربات كوبان من السكر.

كوبان من الماء. طريقة تحضير لقمة القاضي المقرمشة قومي بوضع كوب من الدقيق الأبيض (نصف الكمية) في وعاء صغير الحجم.

أضيفي الخميرة والسكر إلى الدقيق، وقلبيهما جيداً، ثم قومي بإضافة الماء الدافئ إلى المكونات مع التقليب حتى يذوب السكر والخميرة.

ضعي الخليط في بولة، واتركيه حتى يتخمر جيداً لمدة 10-15 دقيقة مع (لكي تتأكدي من أن الخميرة نشطة).

ثم أضيفي باقي كمية الدقيق، والنشا، والفانيليا، والملح إلى الخليط السابق، ثم امزجي جميع المكونات جيداً إما يدوياً أو بوضعهم في الخلاط الكهربائي حتى يصبحوا عجينة أميل إلى أن تكون سائلة.

اتركي العجينة في بولة وغطيها بإحكام بكيس نايلون، واتركيها لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

ضعي طاسة عميقة بها زيت غزير على النار على درجة حرارة متوسطة، ثم ابدئي بعمل كرات من عجينة لقمة القاضي باستخدام معلقة صغيرة.

اغمسي المعلقة في الزيت، وقومي بأخذ مقدار من العجينة بالمعلقة، ثم ضعيها في النار (وراعي أن يكون الزيت ساخناً دون أن يصل إلى درجة الغليان حتى تستوي العجينة جيداً)، وبهذا تتشكل كرات لقمة القاضي.

اتركي الكرات في الزيت حتى يصبح لونها ذهبياً، ثم قومي بتقليب الكمية كلها على الجانب الآخر حتى تأخذ نفس اللون.

ارفعي الكرات من على النار، وضعيها وهي ساخنة في الشربات البارد الموجود في مصفاة، حتى تصفي كمية الشربات الزائدة.

خذي كرات لقمة القاضي وضعيها في طبق، وبذلك تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الشربات قومي بوضع مقدار السكر مع الماء في إناء أو حلة على النار دون تقليب.

اتركي الخليط لبضع دقائق، ثم ابدئي بتقليبه جيداً، واتركيه حتى يصل لدرجة الغليان.

ضعي بضع قطرات من الليمون على الخليط، ثم اتركيه لبضع دقائق، ثم ارفعيه من على النار.

واتركيه حتى يبرد تماماً، ثم ابدئي بإسقاط كرات لقمة القاضي فيه وهي ساخنة. عمر شويل - جدة لو عندك زجاجة فارغة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والذهبية وأسرار نجاحها بطعم احلي من الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك زجاجة فارغة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والذهبية وأسرار نجاحها بطعم احلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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