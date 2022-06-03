نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الكفتة الحاتي بالفحم في المنزل مثل المطاعم وسر ألتتبيله الرهيبة في المقال التالي
تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل كفتة الحاتي بالمنزل مثل المطاعم، وذلك بسبب الطعم الشهي للكفتة في المطاعم، ولكنها تكون مكلفة جدا في المطاعم، ولكنها عادة لا تخرج بعد إعدادها في المنزل مثل شكل أو طعم التي يتم إعدادها في المطاعم، لذلك نقدم لكم اليوم الطريقة الصحيحة لعمل كفتة الحاتي في المنزل وسر ألتتبيله الرهيبة.
مكونات الكفتة المشوية على الفحم
قبل البدء في إعداد الكفتة المشوية على الفحم، يجب أولا تجهيز جميع المكونات التي قد تحتاج إليها وهي:
- إحضار كيلو لحم مفروم.
- قومي بفرم بصلة كبيرة على أن تكون ناعمه جدا.
- ملعقة كبيرة من النعناع المفروم أيضا بشكل ناعم، ويجب أن يكون النعناع طازج.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف ملعقة من البقدونس.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.
ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
وفي النهاية لا تنسى الملح والفلفل الأسود.
طريقة تحضير الكفتة المشوية على الفحم
- بعد إحضار جميع المكونات الخاصة بتحضير الكفتة المشوية على الفحم، يمكنك الآن معرفة الطريقة الصحيحة لتحضير الكفتة.
- ضعي اللحم والبصل والفلفل الأسود والملح في وعاء كبير، وقومي بخلط المكونات.
- ضيفي بعد ذلك البهارات والزنجبيل وبودرة الثوم والبقدونس والنعناع وجوزة الطيب والقرفة والقرنفل على الخليط.
- قومي بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس، وبعد ذلك اتركي الخليط في الثلاجة لمدة ساعة.
- وفي خلال هذه الساعة ابدأي بتحضير شواية الفحم، وسخني الفحم جيدا.
- بعد ذلك شكلي الكفتة على شكل صوابع على سيخ الفحم، وضعي هذه الأسياخ فوق الفحم، واستمري في تقليبها حتى ينضج اللحم.
- يتم تجهيز الطحينة في المنزل مع الطماطم المتبلة، ليتم تقديمهم بجانب الكفتة.
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