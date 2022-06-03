طريقه عمل الكفتة الحاتي بالفحم في المنزل مثل المطاعم وسر ألتتبيله الرهيبة

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل كفتة الحاتي بالمنزل مثل المطاعم، وذلك بسبب الطعم الشهي للكفتة في المطاعم، ولكنها تكون مكلفة جدا في المطاعم، ولكنها عادة لا تخرج بعد إعدادها في المنزل مثل شكل أو طعم التي يتم إعدادها في المطاعم، لذلك نقدم لكم اليوم الطريقة الصحيحة لعمل كفتة الحاتي في المنزل وسر ألتتبيله الرهيبة.

مكونات الكفتة المشوية على الفحم

قبل البدء في إعداد الكفتة المشوية على الفحم، يجب أولا تجهيز جميع المكونات التي قد تحتاج إليها وهي:

إحضار كيلو لحم مفروم.

قومي بفرم بصلة كبيرة على أن تكون ناعمه جدا.

ملعقة كبيرة من النعناع المفروم أيضا بشكل ناعم، ويجب أن يكون النعناع طازج.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة من البقدونس.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

وفي النهاية لا تنسى الملح والفلفل الأسود.

طريقة تحضير الكفتة المشوية على الفحم