اشرب كوب قبل النوم بربع ساعة ستشعر بالنعاس فورا أفضل عشبه فعالة لعلاج الأرق وقلة النوم

لكل من يعاني من الأرق الشديد وقلة النوم لأيام متعددة، دائمًا ما ينصح الأطباء في هذه الحالة اللجوء إلى الحلول الطبيعية وتناول الأعشاب أو المشروبات المهدئة التي تساعد على الشعور بالنوم والنعاس بمجرد تناولها، والبعد عن تناول أي أدوية تؤدي إلى أضرار بالغة، واليكم الآن في هذا المقال أهم المشروبات السحرية التي لابد من تناولها قبل النوم مباشرا لتحقيق النتيجة المطلوبة، والشعور بالنعاس في الحال.

مشروبات طبيعية تساعد على النوم بشكل سريع

هناك العديد من المشروبات التي قد تعمل على تهدئة الأعصاب والشعور بالراحة والاسترخاء وذلك قد يؤدي إلى الشعور بالنعاس ولكن ينصح بتناولها دافئة قبل الذهاب إلى النوم ومن أهم هذه المشروبات ما يلي:

تناول مشروب النعناع الدافيء: النعناع من أهم الأعشاب التي تساعد في تسكين آلام المعدة والتخلص من الغازات والانتفاخ وهذا ما قد ينتج عنه قلق خلال فترة النوم، بالإضافة إلى أنه له قدرة على تهدئة الجسم وسرعة الشعور بالنوم بعد تناوله.

مشروب اليانسون الساخن: بالطبع اليانسون من أكثر المشروبات التي تساعد على الاسترخاء بشكل رائع وتهدئة الجهاز العصبي والشعور بالنوم والاحتياج إلى الراحة، ويقضي اليانسون على التوتر، ويساعد في خفض ضغط الدم، فهو من أهم المشروبات التي ينصح بتناولها قبل النوم مباشرتًا.

تناول شاي البابونج: زهرة البابونج من الأعشاب التي كانت تستخدم من قديم الزمان في علاج الأرق، وهذا له تأثير رائع في راحة الجسم والشعور بالنوم وعلاج ما أفسده قلة النوم لفترات، ولذلك ينصح به الأطباء، ولابد من تناوله قبل النوم ساخن ليحقق المطلوب.