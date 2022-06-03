نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لإعداد بسكويت الشاي الشهي واللذيذ في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
وصفة لإعداد بسكويت الشاي، الكثير من ربات البيوت يرغبون وبشكل خاص الأمهات يودون معرفة كيفية إعداد بسكويت الشاي في المنزل، ليقوموا بتقديمها لأطفالهم ولأسرتهم كنوع من أنواع الوجبات الخفيفة واللذيذة والمفيدة بنفس الوقت، لهذا سنعرض لكم اليوم في مقالنا على موقع ثقفني وصفة لعمل بسكويت الشاي في المنزل بكل سهولة.
وصفة لإعداد بسكويت الشاي الشهي واللذيذ في المنزل
يعتبر البسكويت من أجمل المأكولات الخفيفة المفضلة لدي الأطفال خاصة ونظرا لانتشار الأمراض أصبحت كل أم تفضل إعداد كل المأكولات التي يحبها أطفالها في المنزل وذلك لضمان نظافتها وأيضا توفيرا للأموال.
مكونات بسكويت الشاي السادة اللذيذ
- ثلاثة أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدام.
- كوب سكر أبيض.
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب زيت نباتي.
- معلقة كبيرة كاكاو خام غير محلي.
- معلقة كبيرة بيكنج بودر.
- معلقة صغيرة خل أبيض.
- ربع معلقة صغيرة ملح.
- معلقة كبيرة فانيليا.
خطوات تحضير بسكويت الشاي السادة بالمنزل
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الزيت والسكر والبيض والملح والفانيليا.
- نخلط المكونات جيدا حتي تتجانس مع بعضها البعض.
- نحضر وعاء كبير ونضع به الخليط ونضيف بالتدريج الدقيق بعد نخله مرتين على الأقل ونضيف البيكنج بودر.
- نقوم بعجن المكونات معا باستخدام اليد إلى أن نحصل على عجينة متماسكة ولينة.
- تقسم العجين لجزأين متساويين ونضع كل جزء في طبق ونأخذ جزء منهم ونضيف له الكاكاو الخام والزيت النباتي.
- يخلط الكاكاو والزيت مع نصف العجين جيدا ثم نتركهم جانبا.
- نحضر وقتين من ورق الزبدة وتفرد عجينة البسكويت بمنتصف الورقتين.
- نقوم بتقطيع العجينة بأشكال على حسب الرغبة أو باستخدام قطاعة البسكويت.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل إدخال الصينية في الفرن.
- نأتي بصينية تيفال للخبز وتدهن بقليل من الزيت ونضع بها عجينة البسكويت.
- تترك الصينية جانبا لمدة لا تقل عن عشرة دقائق لترتاح العجين.
- تدخل الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- نخرج البسكويت من الفرن ويترك جانبا ليبرد تمام ثم يقدم مع كوب شاي سادة أو بحليب.
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