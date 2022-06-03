وصفة لإعداد بسكويت الشاي الشهي واللذيذ في المنزل بكل سهولة

وصفة لإعداد بسكويت الشاي، الكثير من ربات البيوت يرغبون وبشكل خاص الأمهات يودون معرفة كيفية إعداد بسكويت الشاي في المنزل، ليقوموا بتقديمها لأطفالهم ولأسرتهم كنوع من أنواع الوجبات الخفيفة واللذيذة والمفيدة بنفس الوقت، لهذا سنعرض لكم اليوم في مقالنا على موقع ثقفني وصفة لعمل بسكويت الشاي في المنزل بكل سهولة.

وصفة لإعداد بسكويت الشاي الشهي واللذيذ في المنزل

يعتبر البسكويت من أجمل المأكولات الخفيفة المفضلة لدي الأطفال خاصة ونظرا لانتشار الأمراض أصبحت كل أم تفضل إعداد كل المأكولات التي يحبها أطفالها في المنزل وذلك لضمان نظافتها وأيضا توفيرا للأموال.

مكونات بسكويت الشاي السادة اللذيذ

ثلاثة أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدام.

كوب سكر أبيض.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب زيت نباتي.

معلقة كبيرة كاكاو خام غير محلي.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة خل أبيض.

ربع معلقة صغيرة ملح.

معلقة كبيرة فانيليا.

خطوات تحضير بسكويت الشاي السادة بالمنزل