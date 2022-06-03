نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البامية في الخلاط فكرة اغلي من الذهب لو جربتها مرة مش هتبطلي تعمليها الكل هيسالك عليها في المقال التالي
تفضل الأمهات التنوع عند طهي الخضروات بالصلصة مثل البسلة والبطاطس والكوسة والبامية، وتعتبر البامية من الخضروات التي يفضل الكثير تناولها باللحمة، وخاصة البامية الويكا التي تبدع الأمهات في تحضيرها لتنال إعجاب أفراد أسرتها، حيث أنها من الأكلات الصعيدية المشهورة والتي يتناولها معظم أسر الصعيد، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها مثل المطاعم، فكل أكلة لها عدة تكات تحتاج الأمهات إلى معرفتها لتحضيرها بطعم مميز، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة عمل البامية الويكا بكل وكأنها وتفاصيلها مثل الصعيد حتى لا تحتاجين إلى شرائها جاهزة من المطاعم بمبالغ مالية باهظة.
مكونات عمل البامية في الخلاط
حرصنا سيدتي أن نوضح لكِ جميع مكونات عمل البامية الويكا الصعيدية المشهورة حتى تقومى بتحضيرها لأفراد أسرتك بكل تكاتها و تنال إعجابهم، لذلك لابد من توفير المكونات التالية لتحضيرها مثل المطاعم، وتتمثل المكونات في الآتي.
المكونات
- نصف كيلو من البامية مقطعة ونظيفة.
- ملح وفلفل أسود.
- سمن.
- ثوم مفروم.
- نصف كوب كزبرة مفرومة.
- ثلاث أكواب شوربة مرقة دجاج أو ممكن تحضير نصف كيلو لحمة.
- فلفل بارد أو حار حسب الرغبة.
طريقة تحضير وصفة البامية في الخلاط
تتعدد طرق تحضير البامية، ولكن البامية الويكا صاحبة الأكثر شهرة بين جميع أنواع تحضيرها، فهي مميزة في الطعم وشهية، لذلك تبحث عن طريقة تحضيرها جميع الأمهات نظرا لزيادة طلبها من أفراد أسرتها بتحضيرها، ويمكن تحضير البامية الويكا من خلال إتباع الآتي.
- يتم أولا تقميع البامية إلى قطع طويلة وتنظيفها وسلقها في ماء على النار.
- بعدها يتم سلق اللحمة على النار وإضافة مرقتين دجاج إلى اللحم.
- بعد سلق اللحمة يتم إضافة البامية إلى الشوربة.
- نضع سمن فى طاسة على النار ونضيف إليه الثوم والبصل المفروم والكزبرة والفلفل ونقلب جميع المكونات حتى يصبح لونهم ذهبي وبعدها يتم إضافتهم إلى البامية.
- نقلب جميع المكونات ونضيف الملح والفلفل الأسود ونترك البامية تغلي حتى تتم عملية النضج.
- بعدما يتم التأكد من طهي اللحم والبامية بشكل كامل يتم رفع البامية من على النار.
- توضع البامية في أطباق وتقدم وهي ساخنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البامية في الخلاط فكرة اغلي من الذهب لو جربتها مرة مش هتبطلي تعمليها الكل هيسالك عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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