البامية في الخلاط فكرة اغلي من الذهب لو جربتها مرة مش هتبطلي تعمليها الكل هيسالك عليها

تفضل الأمهات التنوع عند طهي الخضروات بالصلصة مثل البسلة والبطاطس والكوسة والبامية، وتعتبر البامية من الخضروات التي يفضل الكثير تناولها باللحمة، وخاصة البامية الويكا التي تبدع الأمهات في تحضيرها لتنال إعجاب أفراد أسرتها، حيث أنها من الأكلات الصعيدية المشهورة والتي يتناولها معظم أسر الصعيد، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها مثل المطاعم، فكل أكلة لها عدة تكات تحتاج الأمهات إلى معرفتها لتحضيرها بطعم مميز، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة عمل البامية الويكا بكل وكأنها وتفاصيلها مثل الصعيد حتى لا تحتاجين إلى شرائها جاهزة من المطاعم بمبالغ مالية باهظة.

مكونات عمل البامية في الخلاط

حرصنا سيدتي أن نوضح لكِ جميع مكونات عمل البامية الويكا الصعيدية المشهورة حتى تقومى بتحضيرها لأفراد أسرتك بكل تكاتها و تنال إعجابهم، لذلك لابد من توفير المكونات التالية لتحضيرها مثل المطاعم، وتتمثل المكونات في الآتي.

المكونات

نصف كيلو من البامية مقطعة ونظيفة.

ملح وفلفل أسود.

سمن.

ثوم مفروم.

نصف كوب كزبرة مفرومة.

ثلاث أكواب شوربة مرقة دجاج أو ممكن تحضير نصف كيلو لحمة.

فلفل بارد أو حار حسب الرغبة.

طريقة تحضير وصفة البامية في الخلاط

تتعدد طرق تحضير البامية، ولكن البامية الويكا صاحبة الأكثر شهرة بين جميع أنواع تحضيرها، فهي مميزة في الطعم وشهية، لذلك تبحث عن طريقة تحضيرها جميع الأمهات نظرا لزيادة طلبها من أفراد أسرتها بتحضيرها، ويمكن تحضير البامية الويكا من خلال إتباع الآتي.