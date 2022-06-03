طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت وإزالة التجاعيد خلال أيام

كريم النشا والقهوة، تعد القهوة من الكنوز الطبيعية التي لها فوائد لا تعد ولا تحصي للوجه والجسم، حيث لها قدرة على التخلص من العديد من مشاكل البشرة التي تزعج جميع الفتيات عادة ومنها التصبغات والبقع والداكنة والجلد الميت والسيلوليت وعلامات التمدد التي تظهر فى الجسم وتترك مظهر غير لائق به، كما تعمل القهوة على تفتيح ونضارة البشرة فى وقت قياسي ومنحها الترطيب اللازم، لذلك سنتعرف على طريقة صنع كريم من القهوة والنشا لكل امرأة تبحث عن الجمال وتريد إظهار جاذبيتها.

طريقة عمل كريم القهوة والنشا

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهوة.

ملعقة حليب مجفف.

ملعقة نشا.

ماء ورد.

نصف ملعقة جل صبار.

نصف ملعقة جليسرين.

نصف ملعقة زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير:

ضعي مسحوق القهوة والحليب المجفف والنشا فى وعاء معا وقلبيهم جيدا حتى تندمج المكونات مع بعضها.

أضيفي ماء الورد بشكل تدريجي حتى تحصلي على قوام مناسب وليس سائلاً.

ضعي هذا الوعاء بداخل وعاء ملئ بالماء الساخن جدا مع التقليب باستمرار حتى تلاحظي أن القوام أصبح ثقيلا وكريمي.

اتركي الكريم جانبا حتى يبرد ثم أضيفي إليه بقية المكونات الأخرى مع تقليبهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ضعي الكريم فى علبة كريم قديمة لديك على أن تكون نظيفة ويمكنك الاحتفاظ به فى الثلاجة.

عند الاستخدام ضعي طبقة من الكريم على بشرتك وقومى بالتدليك بحركات دائرية خفيفة لمدة دقيقتين.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة 30 دقيقة ثم افركي به بشرتك مرة أخرى لعمل تقشير للبشرة قبل إزالته.

اشطفي الوجه للماء الفاتر وكرري استخدام الكريم 3 مرات أسبوعيا تكون كافية لتحقيق النتائج المرغوبة.

طريقة عمل زيت القهوة فى المنزل

يمكنك صنع زيت القهوة بنفسك فى المنزل من خلال خطوات بسيطة والاستفادة به فى التخلص من السيلوليت والتصبغات والبقع الداكنة والهالات السوداء إلى جانب إمكانية استخدامه على الشعر لتقويته وتعزيز نموه، وذلك من خلال الخطوات التالية: