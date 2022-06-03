طريقة عمل كيكة الزبادي السهلة الصحية للجسم بالنسبة للكبار والصغار بدون تكلفة

طريقة عمل كيكة الزبادي الخفيفة بمجموعة من المكونات الغير مكلفة كما أن طريقتها لا يوجد أسهل منها حيث أنها تتم في وقت بسيط جداً، وهذه الكيكة تقدم مع المشروبات الساخنة والمشروبات الباردة أيضاً أو بدون ذلك، وتحتوي أيضاً على قيمة غذائية كبيرة لوجود مكون الزبادي بها لأنه يعمل الزبادي الجسم من نسبة التعرض لهشاشة العظام، ويساعد على الإحساس بالشبع لذلك يساعد في تخسيس وزن الجسم، ويحد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لذلك سوف نتعرف الآن على مكونات عمل كيكة الزبادي والتعرف على خطوات تحضيرها ببساطة.

مكونات عمل كيكة الزبادي الهشة

تعتبر مكونات عمل كيكة الزبادي من المكونات البسيطة السهلة التي نحصل عليها من أقرب مكان والآن سوف نتعرف على هذه المكونات وهي كما يلي:

3 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

1/3 كوب من الزيت.

4 حبات من البيض.

2 علبة من الزبادي السادة ( العلبة 100 جرام ).

كيس من البيكنج بودر.

طريقة تحضير الكيكة

تشتهر هذه الكيكة بسرعة تحضيرها في مدة قصيرة جداً وهذه الطريقة كالتالي:

نحضر إناء ونضع فيه البيض والفانيليا والسكر ونخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق. بعد ذلك نضيف عليهم الزيت والزبادي ونستمر في الخفق. نقوم بنخل الدقيق جيداً ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح ونضيفهم على الخليط السابق تدريجياً حتى تنتهي كمية الدقيق والحصول على قوام متماسك. نسكب الخليط في قالب كيك متوسط الحجم وندخله الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة حتى نحصل على اللون المناسب.

فوائد الزبادي المهمة للجسم

يحتوي الزبادي على نوع من البكتيريا النشطة الجيدة للجسم وله العديد من الفوائد الضرورية لبناء العظام ومنها هذه الفوائد هي: