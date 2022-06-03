نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة في المنزل بخطوات ناجحة والتعرف على أسراره في المقال التالي
طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة تعد من الطرق البسيطة السريعة التي يقوم بعملها كثير من الأمهات الماهرات، ويتم صنع هذا البسكويت بعدة طرق مختلفة حيث تختلف طريقة تحضيره ومكوناته من شخصية لأخرى على حسب النوع المفضل، كما أن يتكون هذا البسكويت من مجموعة مكونات غير مكلفة كثيراً ولنجاحه يجب إتباع هذه النصائح، وهي عدم العجن في العجينة لمدة طويلة حتى تظل متماسكة كما يجب عمل فتحات في العجينة باستخدام الشوكة حتى يخرج صلب، والآن سوف نعرض على جميع متابعين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل بسكويت الشاي السادة وكيفية تحضيره من البداية إلى النهاية بخطوات واضحة للجميع من خلال هذه المقالة.
مكونات عمل بسكويت الشاي السادة
بسكويت الشاي السادة من البسكوتات الرائعة التي لا تتطلب مكونات كثيرة مكلفة وهذه المكونات هي كما يلي:
- 1/2 2 كوب من الدقيق.
- كوب من الزبدة أو الزيت.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر البودرة.
- حبة كبيرة من البيض.
- نصف كوب من النشا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
طريقة الإعداد والتحضير
يتم عمل هذا النوع بعدة طرق مختلفة على حسب طريقة كل شخص لذلك سوف أقدم لحضراتكم طريقة تحضيري المخصصة وهي كالتالي:
- نقوم بضرب السكر والزبدة أو الزيت والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر ونحصل على خليط كريمي.
- نضيف على هذا الخليط البيضة ونستمر في الخفق جيداً.
- نقلب جميع المكونات الجافة مثل البيكنج بودر والنشا والملح مع الدقيق المنخول، ثم نضيفهم إلى الخليط بالتدريج ونبدأ في العجن ونستمر حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- نجمع العجينة على شكل قرص دائري ثم نفردها بالنشابة بسمك نصف سم.
- نقوم بتقطيع العجينة بالقطاعة أو بكوب ونشكلها بالشوكة على حسب الرغبة.
- نقوم بوضع العجين في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية ونتركها حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- نخرجه بعد ذلك من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نضعه في حافظة محكمة الغلق ونتناوله وقت الحاجة بالف هنا وشفا للجميع.
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