طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة في المنزل بخطوات ناجحة والتعرف على أسراره

طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة تعد من الطرق البسيطة السريعة التي يقوم بعملها كثير من الأمهات الماهرات، ويتم صنع هذا البسكويت بعدة طرق مختلفة حيث تختلف طريقة تحضيره ومكوناته من شخصية لأخرى على حسب النوع المفضل، كما أن يتكون هذا البسكويت من مجموعة مكونات غير مكلفة كثيراً ولنجاحه يجب إتباع هذه النصائح، وهي عدم العجن في العجينة لمدة طويلة حتى تظل متماسكة كما يجب عمل فتحات في العجينة باستخدام الشوكة حتى يخرج صلب، والآن سوف نعرض على جميع متابعين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل بسكويت الشاي السادة وكيفية تحضيره من البداية إلى النهاية بخطوات واضحة للجميع من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل بسكويت الشاي السادة

بسكويت الشاي السادة من البسكوتات الرائعة التي لا تتطلب مكونات كثيرة مكلفة وهذه المكونات هي كما يلي:

1/2 2 كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة أو الزيت.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

حبة كبيرة من البيض.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم عمل هذا النوع بعدة طرق مختلفة على حسب طريقة كل شخص لذلك سوف أقدم لحضراتكم طريقة تحضيري المخصصة وهي كالتالي: