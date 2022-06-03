فوائد الثوم والليمون على الريق لعلاج المشكلات المختلفة للجسم بدون آثار جانبية

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عمر شويل - جدة فوائد الثوم والليمون على الريق ، تتميز المكونات الطبيعية التي تتواجد في الطبيعة بشكل كبير على حماية الجسم من الكثير من الأمراض بالإضافة إلى أنها لها دور إيجابي في علاج العديد من الأمراض والتي تكون صعبة في الكثير من الأوقات، ومن بين تلك المواد الثوم فهو معروف بأهميته الكبرى لصحة الإنسان حيث أنه له دور إيجابي في علاج الالتهابات الفطرية، كما أنه يساعد في تجديد الخلايا الميتة ويحمي الجسم من الاكزيما، ويمكن استخدام الثوم بالعديد من الطرق سواء كان باستخدام الثوم بهيئته الطبيعية وتناوله كما هو أو إدخاله في العديد من الأكلات المتنوعة، وليس هو فقط فأيضًا الليمون يعد من الخضراوات المحببة للجميع والتي يكثر استخدامها في كل وقت، فهو مفيد أيضًا للبشرة والجسم ويساعد بصورة إيجابية في تقوية الجهاز المناعي.

فوائد الثوم والليمون على الريق

يعرف الليمون بفوائده العظيمة للجسم وخاصة عند تناوله بصورة دائمًة حيث أنه له دور إيجابي في تنقية الدم من الميكروبات نظرًا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والألياف الغذائية التي لها فائدة كبيرة لصحة الإنسان، وتزيد الفائدة أضعاف مضاعفة عند إضافة الثوم مع الليمون لأن هذا الخليط يكون قوي للغاية ويحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تقي من الأمراض الخطيرة.

أهمية تناول الثوم

لتناول الثوم والليمون على الريق فوائد عظيمة جدًا حيث أنها تساعد في علاج مشكلات الكلى خصيصًا تفتيت الحصوات للكلى والمرارة، وأيضًا تساعد في التخلص من الوزن الزائد والدهون الضارة في الجسم ويساعد على حرقها والتخلص منها للحصول على الوزن المثالي، وليس هذا فقط بل يساعد تناول الثوم والليمون في الصباح الباكر على تخفيض ضغط الدم المرتفع وعلاج انسداد الشرايين ويساعد في التخفيف من مرض السكري لأنه يخفض نسبة السكر في الدم، ولذلك دائمًا ما ينصح الأطباء مرض السكري بتناول ذلك المشروب لأنه أيضًا يخفف من مستوى الكوليسترول في الدم.

وصفة الثوم في الصباح

ويمكن عمل وصفة خفيفة من الثوم والليمون لتناولها على معدة فارغة والتخلص من الأمراض وذلك عن طريق :

40 فصوص من الثوم.

2 لتر من عصير الليمون.

يفرم الثوم جيدًا ويوضع في إناء غامق اللون للحفاظ عليه، ثم يوضع عصير الليمون فوقه، ويخلط الجميع جيدًا، وبعد ذلك تغطى الزجاجة مع الاحتفاظ بها في درجة حرارة معتدلة لمدة 25 يوم، ثم يتم فتحها وتناول كوب من الخليط على الريق قبل الإفطار، للاستفادة بكافة الفوائد.