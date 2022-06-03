لازم تجربيها.. طريقة عمل كيكة الرواني الأصلية بكل أسرارها بمقادير مظبوطة وبطعم أحلي من المحلات

طريقة عمل كيكة الرواني الأصلية زي المطاعم ، الكيكة يحبها الجميع، لأنها تتميز بطعمها الرائع، وجميع مكوناتها صحية ومفيدة جدا للجسم، ويمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو الشاي باللبن، ولكن كيكة الرواني له مذاق مختلف عن أي كيكة، وتعتبر مكوناته نفس مكونات أي كيكة أخرى، ولكن المختلف فيها هو وضع الشربات على وجه كيكة الرواني، وتكون طرية أكثر من أي نوع كيكة آخر، مع العلم أنه يوجد الكثير من النساء لا يعرفن طريقة عمل كيكة الرواني، ولذلك بدأت بالبحث للوصول إلى طريقة عمل كيكة الرواني اللذيذة والرائعة، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عمل كيكة الرواني الأصلية زي المطاعم

تعتبر كيكة الرواني لها بعض الأشخاص التي يفضلون تناولها غير أفضل من أي نوع كيكة غيرها، ولأنها تكون طرية، و تعتبر محلات الحلويات هي التي تجيد تحضير كيكة الرواني مثل الكتاب، لأنها لها طريقة تحضير خاص، والآن سوف نقدم لكم مكونات كيكة الرواني في البيت مثل المحلات:

ثلاث أكواب من الدقيق.

عدد ثلاث بيضة أحمر اللون.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة الفانيليا.

ربع كوب من الزيت النقي.

علبة زبادي.

كوب من دقيق السميد.

ملعقة ونصف من جوز الهند.

كوب ونصف من السكر الناعم.

ملعقة من بشر البرتقال.

طريقة تحضير كيكة الرواني زي المحلات

.الكيكة على وجه الخصوص لا بد أن يكون لها طريقة تحضير وتسوية غير أي نوع من الحلويات الأخرى، لأنها يجب أن تكون درجة حرارة الفرن مظبوطة لكي تكون الكيكة ناجحة وغير هابطة، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير: