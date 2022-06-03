نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيها.. طريقة عمل كيكة الرواني الأصلية بكل أسرارها بمقادير مظبوطة وبطعم أحلي من المحلات في المقال التالي
طريقة عمل كيكة الرواني الأصلية زي المطاعم ، الكيكة يحبها الجميع، لأنها تتميز بطعمها الرائع، وجميع مكوناتها صحية ومفيدة جدا للجسم، ويمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو الشاي باللبن، ولكن كيكة الرواني له مذاق مختلف عن أي كيكة، وتعتبر مكوناته نفس مكونات أي كيكة أخرى، ولكن المختلف فيها هو وضع الشربات على وجه كيكة الرواني، وتكون طرية أكثر من أي نوع كيكة آخر، مع العلم أنه يوجد الكثير من النساء لا يعرفن طريقة عمل كيكة الرواني، ولذلك بدأت بالبحث للوصول إلى طريقة عمل كيكة الرواني اللذيذة والرائعة، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات عمل كيكة الرواني الأصلية زي المطاعم
تعتبر كيكة الرواني لها بعض الأشخاص التي يفضلون تناولها غير أفضل من أي نوع كيكة غيرها، ولأنها تكون طرية، و تعتبر محلات الحلويات هي التي تجيد تحضير كيكة الرواني مثل الكتاب، لأنها لها طريقة تحضير خاص، والآن سوف نقدم لكم مكونات كيكة الرواني في البيت مثل المحلات:
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- عدد ثلاث بيضة أحمر اللون.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة الفانيليا.
- ربع كوب من الزيت النقي.
- علبة زبادي.
- كوب من دقيق السميد.
- ملعقة ونصف من جوز الهند.
- كوب ونصف من السكر الناعم.
- ملعقة من بشر البرتقال.
طريقة تحضير كيكة الرواني زي المحلات
.الكيكة على وجه الخصوص لا بد أن يكون لها طريقة تحضير وتسوية غير أي نوع من الحلويات الأخرى، لأنها يجب أن تكون درجة حرارة الفرن مظبوطة لكي تكون الكيكة ناجحة وغير هابطة، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير:
- نضع البيض مع الفانليا، ويتم خفقها بالمضرب حتى يتغير لونها.
- نضع الزبادي والزيت ونستمر في الضرب، ثم نضع دقيق السميد وجوز الهند وبشر البرتقال.
- يجب التقليب حتى تتجانس جميع المكونات.
نضع الدقيق والبيكنج بودر مع بعضهم البعض.
- يجب وضع جميع المكونات ويتم التقليب حتى نحصل على قوام الكيكة.
- يتم إدخالها الفرن، وبعد إخراجها من الفرن، يجب تركها قليلا حتى تبرد.
- يجب سكب الشربات عليها ويتم تقديمه
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