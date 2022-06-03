فوائد العرقسوس الصحية تخلصي من الوزن الزائد وحافظي على بشرتك بدون عناء

فوائد العرقسوس الصحية ، يعرف العرقسوس بأنه أحد أنواع الأشجار المعمرة التي يتم استخراج العصائر بعد عصر ثمارها، وهو يتميز بلون الشجرة الأرجواني، ويكون طعمه حامض مائل إلى الحلاوة، وهناك الكثير من الأفراد يفضلون تناول العرقسوس والكثيرين لا يفضلون لجهلهم بالفوائد العظيمة التي تتواجد عند تناوله، حيث أنه من الممكن تناوله عن طريق استخدامه كعصير أو وضعه على الكثير من أنواع الحلويات المتنوعة، وليس هذا فقط بل يمكن استخدام العرقسوس في علاج الكثير من المشاكل والأمراض التي تواجه الأفراد ومن بينها مشاكل الوزن الزائد ومشكلات البشرة المتعددة بإدخاله في إعداد الوصفات والكريمات التي تساعد في الحماية من الأمراض.

فوائد العرقسوس الصحية

لمشروب العرقسوس فوائد كبرى للصحة وخاصة للبشرة لأنه يساعد بصورة كبيرة على الحد من نمو الفطريات التي تؤدي لظهور البثور على البشرة، كما أنه له دور إيجابي في تفتيح البشرة وإزالة كافة البقع الداكنة، ويرجع ذلك إلى العناصر التي يحتوي عليها من الفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد في القيام بذلك، بالإضافة إلى ذلك فأن استخدام العرقسوس يساعد في التقليل من إصابة البشرة بالأضرار الناتجة عن التعرض للشمس والأتربة، ويقلل أيضًا من ظهور حب الشباب.

العرقسوس لتخسيس الجسم

يحتوي نبات العرقسوس على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهو يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية والتي تساعد في الشعور بالشبع وتقليل كمية السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد، وهو يساعد في خسارة الوزن دون أي آثار جانبية بجانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية والاهتمام بتناول مشروب العرقسوس دائمًا، فيحصل الفرد على الجسم الذي يرغب به، كما أنه يساعد في التقليل من كتلة الدهون وتقليل مستويات الألدوستيرون التي تسبب الاحتفاظ بالماء وتجعل الجسم منتفخًا.

وصفة العرقسوس لبشرة نضرة

يمكن استخدام العرقسوس لحماية البشرة من الفطريات والحصول على بشرة نضرة، ويكون ذلك عن طريق :