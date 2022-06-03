كيفية عمل السبانخ باللحمة بحمص الطبخ تعتبر من الأكلات المصرية الشهيرة حيث أن هذة الأكلة تختلف وصفاتها من بلد إلى اخرى لذلك كل بلد أو مدينة تحضرها بالشكل والطريقة التي تفضلها وتحبها، حيث أن لسبانخ فوائد كثيرة ومفيدة للجسم، وذلك لأنها تحتوى على مضادات قوية للأكسدة تفيد في محاربة السرطان وأيضا تنظيم ضغط الدم ومهمة لصحة العظام، فهي من الوجبات المحببة والمفضلة لدى الكبار والصغار، حيث أنها مفيدة جدا للصغار في تكون جسمهم لأنها تحتوى الحديد الذي يفيد الجسم، حيث تعتبر من الوجبات المناسبة للغداء ويتم تقديمها بجانب أرز ابيض أو أرز بشعرية، حيث يمكن طهيها بطرق متنوعة كإضافة اللحم المفروم أو مكعبات الدجاج إلى السبانخ المصرية بالصلصة بدل قطع اللحم، حيث أنها من الوصفات المتميزة للدايت وإنقاص الوزن كما يمكن التعرف على سر نجاح ورقة اللحمة بالبطاطس وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية عمل السبانخ باللحمة.

كيفية عمل السبانخ باللحمة بحمص الطبخ

المكونات

1 كيلو سبانخ.

1 كيلو لحم.

3 فصوص ثوم.

2 حبة بصل.

1 كوب عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة سمن.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 كوب حمص طبخ.

خطوات إعداد السبانخ

القيام باحضار حلة على النار بها مياه وعندما يتم الغليان أقوم بإسقاط حمص الطبخ بعد غسلة. ثم اتركه حتى يستوى نصف سوى لأنه سيكمل تسوية في الصلصة. القيام بغسل السبانخ جيدا بالماء البارد ثم تقطيعها ليس ناعما ولكن بحجم يبان في الصلصة. يتم تقشير البصل والثوم و تقطيعهم ناعم. القيام بسلق اللحم حتى النضج واحتفظي بمرق اللحم جانبا.

طريقة تحضير السبانخ باللحمة