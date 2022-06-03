عصير البطيخ بالنعناع المنعش من حر الصيف بطريقة سهلة فى المنزل

يعتبر عصير البطيخ بالنعناع من أنواع العصائر الجميلة والمنعشة، والتى تعطى الجسم الحيوية والنشاط وذلك لمايحتوي عليه من مكونات تزيد من قيمته الغذائية، فهو يحتوي على عصير البرتقال وبشر الليمون وهما من الأحماض المفيدة جداً للجسم وتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة، وكذلك باقى مكوناته التى تعطى الجسم الاحساس بالراحة وتبعد عنه الاحساس بالخمول الذى يأتى بفعل ارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف، لذلك يبحث الكثيرين عن أنواع العصائر المختلفة لترطيب الجسم وإمداده بالماء اللازم له، وبما ان بطيخ من الفواكه التى تحتوي على نسبة كبيرة من الماء فهو لايحتاج عند عمله الى إضافة كمية كبيرة من الماء، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز عصير البطيخ بالنعناع المنعش فى المنزل بالتفصيل.

مكونات عصير البطيخ بالنعناع

يحتوي عصير البطيخ بالنعناع على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة والطبيعية وهى كالتالي:

كيلو من البطيخ.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

١/٤ كوب من السكر.

٢/٣ كوب من عصير البرتقال.

١/٤ كوب من أوراق النعناع الخضراء.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل عصير البطيخ بالنعناع المنعش سهلة وبسيطة ويمكنك عمله فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:

نقوم بإحضار البطيخة ونغسلها جيدا بالماء ثم نقطعها الى شرائح لكى نتمكن من إزالة البذور بسهولة بواسطة طرف السكين أو الشوكة. بعد تقطيع البطيخ وإزالة البذور منه نقطعه مكعبات ونحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضعها به. ثم نضيف عليها عصير البرتقال ونشغل الخلاط ونخلطهم كويس جداً حتى يصبح الخليط ناعم الشكل. بعد ذلك نضيف عليهم ملعقة قشر الليمون وربع كوب من أوراق النعناع الخضراء الطازجة. نخلط مرة أخرى حتى يتجانس الخليط مع بعضه تماما. يمكنك إضافة السكر عليه واذا كنتى لا تفضلين ذلك يمكنك وضع السكر فى الاكواب عند التقديم ثم نضعه داخل الثلاجة. يفضل عند وضع العصير داخل الثلاجة أن يوضع داخل زجاجات مغلقة حتى لا يتغير طعمه وياخذ طعم باقى الاشياء الموجودة فى الثلاجة. بعد ذلك نقوم بسكب العصير داخل الأكواب ونضيف عليه بعض مكعبات من الثلج لكى تستمتعي بطعمه الجميل المنعش وبالف صحة وهنا.

فوائد البرتقال للجسم

يحتوي البرتقال على العديد من الفوائد الصحية للجسم سنذكر بعضها فيمايلي: