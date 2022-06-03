خلطات ووصفات طبيعية لفرد الشعر للذين يعانون من مشكلة الشعر المجعد

فرد الشعر بكيراتين طبيعي سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث يوجد الكثير من الأشخاص وخاصة الذين يعانون من مشكلة الشعر المجعد عن خلطات ووصفات طبيعية لفرد الشعر، حتى يتم الحصول على شعر ناعم وجذاب، ولكن يلجأ البعض الآخر إلى تصفيف الشعر كل يوم بطرق غير طبيعية مثل استخدام المستحضرات الحرارة العالية، وهذا السبب يؤدي إلى مشكلة كبيرة للشعر ويجب حلها في أسرع وقت.

ماسك الموز والبابايا لفرد الشعر

وفي هذه الوصفة تعمل على تغذية الشعر، ومنحة بالصحة والقوة العالية والنعومة، فيجب اتباع كلا من:

المقادير

قطعة كبيرة من الموز.

قطعة كبيرة من البابايا.

طريقة التحضير

أولاً أخذ نسبة متساوية من البابايا والموز والقيام بمزجهم معا بطريقة جيدة لكي يتم تكوين عجينة ناعمة، وبدون كتل.

بعد ذلك إضافة المزيج على الشعر وتجنبه لمدة تصل إلى 45 دقيقة.

ثم غسل الشعر بالماء البارد، بعد ذلك استعمال الشامبو الخالي من الكبريت.

قناع البيض ولبن الزبادي

المقادير

صفار بيضة واحدة.

ست ملاعق كبيرة لبن زبادي.

طريقة التحضير

في البداية مزج كلا من اللبن وصفار البيض مع بعضها لكي يتم مزجها بشكل جيد.

بعد ذلك وضع المزيج على الشعر، ويجب تغطيته لكي يصبح القناع دافئ مما يسمح على امتصاص بروتين الكيراتين.

تجنب هذا القناع على الشعر لفترة تتراوح عن 20 دقيقة، بعد ذلك غسله بالماء البارد بشكل جيد، ويجب التأكد من عدم وجود أي بقايا.

ماسك الترطيب العميق باستخدام الزيوت الأساسية

المقادير

حوالي 60 جرام من من زيت جوز الهند أو زيت الخروع.

حوالي 60 جرام تقريباً من الصبار.

ست نقاط من الزيوت الرئيسية على حسب الاختيار ومن أمثلتها زيت خشب الصندل أو زيت خشب الأرز أو زيت إكليل الجبل.

طريقة التحضير