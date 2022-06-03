وصفات تطويل وتنعيم الشعر وزيادة نموه لمنح الشعر الحيوية والصحة

تطويل وتنعيم الشعر، تحلم كل فتاة بتحسين شعرها بشكل جيد إلى الممتاز وهذا يكون سر جمالها وتريد أيضاً أن تكون جذابة، ولكن يتم نمو الشعر بثلاث مراحل، وفي المرحلة الأولى وهي في العادة أن تدوم سنتين حتى ست سنوات، بعد ذلك المرحلة الثانية وهي تجدد أو انتقال بصيلات الشعر، وثلاث مرحلة وهي الأخيرة في العادة ينمو شعر الإنسان في المتوسط ست بوصات في السنة.

تطويل وتنعيم الشعر وزيادة نموه

هناك عدة وصفات طبيعية لتطويل وتنعيم الشعر، ومن أبرز تلك الوصفات كالاتي:

وصفة الفلفل الحار والعسل

من الواجب اتباع تلك الخطوات بشكل دقيق للحصول على أفضل نتيجة ومنها:

المقادير

أربع ملاعق كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة فلفل حار.

طريقة التحضير

أولًا، خلط المكونين مع بعضهم البعض.

بعد ذلك إضافة المزيج على الشعر المغسول.

ثم وضع منشفة دافئة على الشعر.

تجنب هذا الخليط على الشعر لمدة تتراوح 40 دقيقة.

استمرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة ماء الأرز

يحتوي ماء الأرز على الكثير مضادات الأكسدة وأيضاً المعادن والفيتامينات.

المقادير

كوب من الأرز.

ماء.

طريقة التحضير

في البداية غسل كوب الأرز.

بعد ذلك إضافته في إناء من الماء مدة تتراوح 15 دقيقة.

ثم وضع في زجاجة محكمة الإغلاق لمدة يوم كامل.

ويجب غلي السائل في المقلاة.

تجنبه حتى يبرد.

بعد ذلك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري.

ثم دلك الشعر به بدلاً من الشامبو، وفي النهاية غسل الشعر بالماء البارد.

خطوات مهمة لتطويل الشعر

تساهم هذه الخطوات على منح الشعر الحيوية والصحة، ومن تلك الخطوات كالآتي: