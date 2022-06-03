السر في هذا المكون ضعيه على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

البطاطس المقرمشة نحب تناولها باستمرار بجانب جميع الوجبات وعلى وجه الخصوص الوجبات السريعة مثل الشاورما والبيتزا والكريب سواء الفراخ أو اللحمة، وفي الأحياء الشعبية لابد من وجود طبق البطاطس المقلية بجانب الإفطار، ولكن معظم الأشخاص يخافون من تناولها بسبب كمية الزيت التي تكون في البطاطس، لأنهم يقومون بقليها في كمية زيت كبيرة، وهذا من أكثر الطرق انتشار في البيوت، ولكن بعد الآن ستقومي بتناول كمية كبيرة من البطاطس لأنها لا تحتوي على زيت أبدا، ولكن يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، لمعرفة المزيد من المكونات وطريقة الاستخدام، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات قلي البطاطس بدون زيت

بعض الأسر يذهبون إلى المطاعم لكي يطلبون البطاطس المقلية والمقرمشة، لأنها تتميز بطعمها الرائع والمقرمش، ولكن بعد انتشار فيروس كور وانتشار الفيروس في كل مكان، خشيت معظم الأمهات من الذهاب على أطفالها من الفيروسات، وبدأت بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى طريقة قلي البطاطس بدون أن تتشرب زيت، لكي توفر المال والذهاب إلى المطاعم، كما أنها تكون صحية وتساعد في خسارة الوزن، لأنها بهذه الطريقة لن تحتوي على زيت إطلاقا، وتتلخلص المكونات في:

كيلو من البطاطس المخصصة لتحمير.

ملعقة من زيت القلي.

ملعقة صغيرة من الملح.

القليل من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة بهارات مختلفة.

طريقة قلي البطاطس بدون أن تتشرب زيت

نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير طريقة قلي البطاطس المقلية بدون أن تتشرب زيت، ويجب اتباع الخطوات القادمة: