تنعيم الشعر عن طريق فرد بمواصفات خاصة طبيعيًا دون ادنى تكلفة عليكي الكيراتين الطبيعي الأفضل للشعر

الشعر الناعم والمفرود طلب كل سيدة وفتاة في كل وقت وحين، ولهذا فهن يبحثن بشكل دائم عن بديل طبيعي للكيراتين والبروتين لا يضر الشعر عند كثرة الاستخدام أو بعد التوقف عن استخدامه ويخسرن شعرهن بشكل كامل، فيمكن الحصول على الكيراتين الطبيعي بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل دون أدنى تكلفة لأن هذه المكونات الطبيعية من خصائصها وجود مادة البروتين التي تساعد في ترطيب الشعر وتغذيته وهي المادة الأساسية للكيراتين الموجود في الشعر، ويتم استخدام: الليمون، حليب جوز الهند، العسل في صناعة ماسكات الكيراتين الطبيعي للشعر.

ماسك الليمون مع جوز الهند

المكونات:

مقدار ربع كوب حليب جوز الهند.

ملعقة عصير ليمون كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نبدأ تحضير القناع بخلط كافة المكونات السابقة مع بعضها جيداً. ثم نضع الخليط في الثلاجة ونتركه لمدة ليلة بأكملها. بعد ذلك في صباح اليوم التالي نضع الخليط على الشعر بدءاً من جذور الشعر وحتى أطرافه. نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم نغسله بماء بارد وشامبو خالي من الكبريت. ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

ماسك الحليب مع العسل لتنعيم الشعر

المكونات:

مقدار ربع كوب حليب.

ملعقتان صغيرتان عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم في البداية بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها جيداً حتى تختلط جيداً. ثم نضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع مراعاة عدم ترك فراغات في الشعر. نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ثم نبدأ بغسله بماء بارد جيداً وبشامبو مناسب لنوع الشعر. يجب غسل الشعر بهذه الطريقة مرة واحدة كل أسبوع.

طرق زيادة الكيراتين طبيعيًا في الجسم

يمكن تحسين صحة الشعر وترطيبه جيداً عن طريق زيادة معدل الكيراتين بشكل طبيعي في الجسم بالطرق التالية:

الحفاظ على نظام غذائي غني بالبروتين

تساعد البروتينات كثيراً في توفير الأحماض الأمينية التي تكون الخلايا بحاجة لها حتى تقوم بإنتاج البروتين، ويتم الحصول عليها كما يلي:

تناول لحم خالي الدهن.

تناول الزبادي.

الإكثار من مشتقات الألبان قليلة الدسم.

تناول أطعمة غنية بالبيوتين

المكسرات.

القرنبيط.

الفطر.

اليكي سيدتي ما تبحثين عنه ونتمنى لك ان تحوز الوصفة على اعجابك وتقومين بفرد الشعر طبيعيا بسرعة ويعطيكي النعومية الرائعة.