وصفات لتطويل الشعر والحفاظ على لمعانه لجعل الشعر طويل وخلاب

تطويل وتنعيم الشعر، سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تسعى المرأة للحصول على شعر صحي وقوي وطويل لأن ما تزين به المرأة هو الشعر، لذلك تبحث المرأة عن الكثير من الوصفات الطبيعية المتنوعة وتريد أن يكون جذاب للغاية، وعند استخدام الوصفات الطبيعية يكون الشعر طويل وخلاب، ولكن هناك أغلب الرجال يريدون الحصول على شعر طويل، لذلك يبحثون عن وصفات طبيعية لذلك.

وصفات لتطويل الشعر وتنعيمه

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه، ومن أبرز تلك الوصفات كالاتي:

البيض

يعتبر البيض من أفضل الأشياء الذي يساهم على تغذية الشعر ومن الطرق التحضير هي:

في البداية خلط بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة زيت الزيتون وأيضاً العسل لكي يصبح الخليط متماسك.

بعد ذلك وضع الخليط على الشعر الرطب وفروة الرأس ثم تغطيه الشعر باستعمال قبعة الاستحمام لفترة تتراوح نصف ساعة.

ثم غسل الشعر بالماء وأيضاً الشامبو.

يجب التأكد من غسل الشعر بالماء الساخن بعد استعمال قناع البيض.

زيت جوز الهند

للحصول على أفضل نتائج ممتازة يجب إتباع تلك الخطوات وهي:

في البداية إضافة زيت جوز الهند الدافئ على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

بعد ذلك دلك الشعر لمدة دقائق قبل استخدام القبعة الاستحمام لفترة تتراوح نصف ساعة.

ثم غسل الشعر بالماء الدافئ بعد ذلك استعمال الشامبو وأيضا البلسم المعتاد.

من الممكن استبدال زيت جوز الهند بزيت اللوز أو زيت الزيتون، مع اتباع الخطوات التالية.

نصائح لتطويل الشعر والحفاظ على لمعانه

يوجد العديد من النصائح الخاصة لتطويل الشعر والمحافظة على لمعانه، ومن أبرز تلك النصائح التالية: