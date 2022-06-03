الطريقة الساحرة لتطويل وتنعيم الشعر بأشهر نبات معد لذلك على الاطلاق

يمكن الحصول على شعر طويل وناعم بأكثر من طريقة إما عن طريق العناية به وغسله وترطيبه بالشامبو المناسب له وبمستحضرات عناية بالشعر صناعية وكيميائية ولكن هذه المنتجات أثبتت أنها تضر الشعر فيما بعد عند الاستخدام على المدى البعيد، ويمكن استبدال تلك المستحضرات بأخرى طبيعية يتم تحضيرها في المنزل بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل ولا تسبب أي ضرر على الشعر حتى عند الاستخدام المتكرر لفترة طويلة، وأشهر النباتات المستخدمة في هذه الوصفات هو الثوم الذي له تاريخ طويل في تطويل وتغذية الشعر.

وصفة الثوم وزيت الزيتون لتطويل الشعر وتنعيمه

يعمل الثوم بمثابة مادة محفزة لتعزيز نمو بصيلات الشعر القوية وإنباتها، هذا بجانب ترطيبه وتنعيم الشعر لأطول فترة، ويتم تحضير وصفة الثوم لتطويل الشعر كما يلي:

المكونات

ثوم.

مقدار زيت زيتون.

حبة ليمون.

طريقة التحضير

نبدأ بطحن الثوم جيداً، ثم نفرك الشعر به وهذه الخطوة تساعد في تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس. بعد ذلك نضع 4 نقاط من عصير الليمون على ربع كوب زيت زيتون في وعاء عميق ونخلطهم جيداً. ثم نغسل الشعر جيداً بماء فاتر وشامبو مناسب لنوع الشعر ونجففه. بعد ذلك ندهن الشعر كاملً بالوصفة والتركيز على الأطراف، ونغطي الشعر بكيس بلاستيك لمدة ساعة. بعد مررو الوقت نزيل الكيس البلاستيك ونغسل الشعر من الخليط بماء وشامبو.

وصفة لتطويل وتنعيم الشعر الخشن

وصفة زيت الخروع مع زيت الزيتون من أشهر الوصفات التي تستخدم في تنعيم الشعر وتكثيفه أيضاً، فيستفيد الشعر من زيت الخروع كثيراً لأنه يغذيه بشكل عميق زيت الزيتون يعطيه النعومة واللمعان، ويمكن الحصول على هذه الوصفة عن طريق:

المكونات

زيت الخروع.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام