طريقة عمل بسكويت بالسوداني بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز ومقرمش

طريقة عمل بسكويت بالسوداني ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مبتكرة ومختلفة وصحية وشهية واقتصادية لعمل البسكويت لكي تقدمه لأفراد أسرتهم بدلا من شرائه جاهز من الخارج لضمان جودته وصحته، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة جدا، ومتوفرة لديكم، وغير مكلفة أيضا، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضا، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، وببساطة مكوناته أيضا، كما يمكنكم تجربة بسكويت السابليه، وبسكويت التمر الاقتصادي والاستمتاع بمذاقهم اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة والفرح، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت بالسوداني بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة، وأحلى من الجاهز.

مكونات طريقة عمل بسكويت بالسوداني

تتكون طريقة عمل بسكويت بالسوداني من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

120 سمنة مذابة أو زبدة.

ثلث كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.

2 كوب وربع دقيق.

4 قطع شوكولاتة مذابة.

فول سوداني مطحون خشن.

3 نقط من ريحة الموز.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت بالسوداني بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: