طريقة عمل بسكويت بالسوداني بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز ومقرمش

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طريقة عمل بسكويت بالسوداني ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مبتكرة ومختلفة وصحية وشهية واقتصادية لعمل البسكويت لكي تقدمه لأفراد أسرتهم بدلا من شرائه جاهز من الخارج لضمان جودته وصحته، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة جدا، ومتوفرة لديكم، وغير مكلفة أيضا، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضا، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، وببساطة مكوناته أيضا، كما يمكنكم تجربة بسكويت السابليه، وبسكويت التمر الاقتصادي والاستمتاع بمذاقهم اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة والفرح، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت بالسوداني بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة، وأحلى من الجاهز.
مكونات طريقة عمل بسكويت بالسوداني
تتكون طريقة عمل بسكويت بالسوداني من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- 120 سمنة مذابة أو زبدة.
- ثلث كوب سكر.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.
- 2 كوب وربع دقيق.
- 4 قطع شوكولاتة مذابة.
- فول سوداني مطحون خشن.
- 3 نقط من ريحة الموز.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت بالسوداني بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نحضر الخلاط ونضيف إليه السمنة والسكر، ونخلط جيدا حتى يذوب السكر.
- ثم نضيف إليه البيضة والفانيليا ورائحة الموز والملح والبيكنج بودر ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق وجوز الهند ونخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نسكب عليه خليط السمن والسكر ونلم اللاعبين باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد.
- ثم نلم العجينة ونكورها.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه بياض البيضة.
- بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الفول السوداني المطحون خشن.
- ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم، ثم نضغط على كل كرة باليد، ثم نغمس وجهها في خليط بياض البيض، ثم في الفول السوداني ونضغط عليه قليلا لكي يلتصق الفول السوداني بحبات البسكويت، ثم نرصها في صينية فرن مدهونة بالزيت.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية ونباعد بين حبات البسكويت.
- ثم نقوم بعمل تجويف في كل حبة لكي نملأها بالشوكولاتة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى ونشغل الشواية ونضع الصينية في الرف الأوسط ونتركها حتى ينضج البسكويت.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.
- ثم نملأ تجويف حبات البسكويت بالشوكولاتة المذابة ونتركها حتى تتجمد الشوكولاتة أو نضعهم في الثلاجة.
- ثم نقدم بسكويت بالسوداني في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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