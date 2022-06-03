ماسكات سحرية لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية في المنزل، في فصل الصيف يعاني الكثير من الفتيات من حدوث تصبغات في البشرة، فذلك التصبغ والاسمرار في البشرة تسبب للفتيات الكثير من الإحراج، فهناك من يلجأ إلي الذهاب لدكتور التجميل للتخلص من غمقان البشرة، ولكن هذا الحل مكلف ماديا وأيضا هناك علاج في الصيدلية مكلف أيضا، لذلك نقدم لجميع المواطنين مواد طبيعية متوفرة بالمنزل عن استخدمها تزيل تصبغات واسمرار البشرة بالتدريج، وتتمكن كل فتاة من استعمال ماسكات سحرية لتفتيح البشرة يكون تدريجيا بسهولة.

ماسكات سحرية لتفتيح البشرة طبيعية

هناك مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل تساعد في نضارة البشرة وجمالها، وأيضا هناك مكونات يمكن استخدمها في تنظيف وتفتيح البشرة، فتلك المكونات عند استخدمها تعطي الحيوية والجمال للبشرة، فإن هذه المسكات تكون طبيعية غير مكلفة وليس بها أي مواد كيميائية، مثل ماسك الزنجبيل، ومسك الليمون والعسل، وماسك الطماطم والنعناع.

وصفة الطماطم والنعناع المفيدة للبشرة

مقادير المكونات الطبيعية المستخدمة تكون كالتالي:

نأخذ من اللبن الزبادي كمية نصف كوب، حيث يحتوي حمض اللاكتيك.

نحصر ربع كوب من عصير الطماطم فيها فيتامين c المفيد للجسم.

حزمة من أوراق النعناع به فيتامين أ لتجديد الخلايا في البشرة.

طريقة التحضير تكون كالتالي:

إحضار الخلاط الكهربائي ثم سكب جميع المكونات في الخلاط من الزبادي وعصير الطماطم وحزمة النعناع.

نضربهم حتي تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نحضر وعاء نفرغ فيه محتويات الخلاط ومعه فرشاة للتوزيعها علي الوجه.

القيام بترك الماسك علي الوجه حتي يجف ثم القيام بغسل الوجه بماء فاتر.

نستخدم هذا الماسك كل يوم حتي يصبح الوجه فاتح وأبيض بالتدريج.

طريقة لتبيض وتنظيف الوجه

تستخدم هذه الوصفة لتفتيح وتنظيف مسام الوجه، مقاديرها تكون كالتالي: نأخذ ملعقتين من عصير الليمون كبيرة الحجم، وملعقتين كبيرتين من عسل النحل الطبيعي، طريقة التحضير كالأتي: نغسل الوجه جيدا حتي يصبح نظيف، نحضر وعاء ونضع فيه كميات كلا من عصير الليمون، وعسل النحل، ثم نخلطهم مع بعضهم جيدا، قبل الاستخدام نعرض الوجه للبخار ثم نضع المسك علي الوجه لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه.