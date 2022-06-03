طريقة عمل توابل الكفتة المميزة في المنزل لإضافة المذاق الخاص واللذيذ للكفتة

توابل الكفتة ، من الوصفات المميزة واللذيذة والتي تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتتم بواسطة الخلاط الكهربائي، كما أنها تضيف للكفتة مذاق خاص ولذيذ للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل الكفتة.

مكونات توابل الكفتة

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل ومكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة جنزبيل بودرة.

ملعقة كبيرة بقدونس مجفف.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البهار الحلو أو الكبيبة الصيني.

وملعقة كبيرة من الزعتر الناشف.

ملعقتين كبار كزبرة يابسة مطحونة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل الكفتة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار مطحنة الخلاط ونضع فيها جميع المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات جيدا في مطحنة الخلاط حتي نحصل علي خليط ناعم.

ثم تكون خلطة بهارات الكفتة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد بهارات عديدة يمكن إعدادها بالمنزل بكل سهولة مثل بهارات الحواوشي وبهارات الشاورما.

كما يوجد العديد من الصوصات والسلطات اللذيذة والمميزة التي يمكن تناولها مع الكفتة مثل سلطة الطحينة أو صوص الباربكيو.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير