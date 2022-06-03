نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطير بالسكر بدون فرن أسهل طريقة بدون تعب لإفطار أو عشاء سريع في المقال التالي

تعرفي معنا على طريقك عمل فطير بالسكر بدون فرن أسهل طريقة بدون تعقيدات بوصفات سهله يمكن تطبيقها دون الحاجة إلى خبره كبيره سابقه في العجن بعده خطوات مختصره وعلى نار بذلك تعدين أشهي وأحلي فطير بالحشوة المفضل لكى بالإضافة إلى ذلك توفري عليك النقود الباهظة في شراء الفطير من المحلات حيث تعد مكونات الفطير من المكونات المتوفرة في كل مطبخ والمكونات الرئيسية فيه هي الدقيق والسكر والمادة الدهنية سوف نقدمه لكى اليوم بطريقة سهلة وبسيطة ويمكن تنفيذها في المنزل من خلال هذه السطور وهى طريقة عمل الفطير بالسكر بدون فرن عن طريق المقلاة. طريقة عمل الفطير بالسكر بدون فرن المكونات: ثلاثة أكواب دقيق ابيض صالح لجميع الأغراض.

كوب وربع ماء دافئ للعجن.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب لبن.

نصف كوب قشطه.

كوب سكر بودر. طريقة تحضير الفطير بالسكر بدون فرن نبدأ أولا بتجهيز العجين في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق لكي نتخلص من الكتل والشوائب. ثم نضيف عليه رشه صغيرة من الملح مع التقليب. نضيف على الدقيق كوب وربع ماء تقريبا. بالعجان الكهربائي أو باليدين حسب المتوفر لديكي قومي بتقليب العجين والماء وامزجيهم جيدا. وبعد حتى تلاحظين عجينة طرية متماسكة غير ملتصقة باليدين أو بحواف الوعاء لا تحتاج إلى ماء استمري في العجن للوصول إلى عجينة طرية الملمس. بعد الوصول إلى قوام عجينة مناسب قومي بتقسيم العجين إلى كرات واتركي العجين بعد تغطية بقماشة في درجة حرارة المطبخ لمدة 30 دقيقة لكي يرتاح. جهزي طبق به زيت نباتي اغمسي كل كرة من العجين في الزيت قبل أن تقوم بفردها. وعلى سطح الرخامة وعن طريق النشابة افردي كرات العجين المبللة بالزيت بسمك رفيع جدا مع الشد من جميع الأجناب. قومي بوضع أجزاء من القشطه في المنتصف وامسكي أطراف العجين وأبداي في الثني تجاه المنتصف حتى تصبح العجينة على شكل مستطيل. جهزي مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة الحرارة واتركيها حتى تسخن. ثم اخفضي درجة حرارة النار و ضعي الفطير في الطاسة ولا يفوتك أن تقومي بدهنها بالزيت أولا. وعندما تنضج وتحتمر الفطيرة ويتحول لونها إلى اللون الذهبي قومي بوضعها على الجهة الأخري. ثم ضيفي على الوجه ملعقة كبيرة من اللبن بعد أن يتشرب الفطير اللبن ارفعيه من على النار وغطي الوجه بالسكر البودر. عمر شويل - جدة طريقة عمل فطير بالسكر بدون فرن أسهل طريقة بدون تعب لإفطار أو عشاء سريع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطير بالسكر بدون فرن أسهل طريقة بدون تعب لإفطار أو عشاء سريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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