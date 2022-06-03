ألذ وصفة فادجي براونيز بطعم حكاية وطريقة سهلة من مطبخك، نقدم لكم اليوم طريقة إعداد براونيز الشوكولاتة أو براونيز الكافيهات المعروف بطريقة سهلة، فهو من أشهر التحليات التي تُقدم في المطاعم بعد الوجبات أو في الكافيهات الكبيرة. نقدمه لكي اليوم سيدتي بقوام مقرمش من أعلى مع طريقة تقطيع منتظمة، بالاضافة إلى بعض الملاحظات التي تجعلك تحصلين على وصفة فادجي براونيز سهل الفرد وبطعم رائع.

طريقة تحضير البراونيز بسهولة

المقادير المطلوبة لعمل فادجي البراونيز:

كوب زبدة بمقدار 226 جرام.

4 بيضات.

ثلثين كوب دقيق متعدد الاستخدامات بمقدار 85 جرام + رشة ملح.

نصف كوب كاكاو خام غير محلى بمقدار 48 جرام.

3 ملاعق كبيرة زيت بمقدار 30 جرام.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج بودر 5 جرام + ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب وربع سكر بمقدار 250 جرام.

2 كوب قطع شوكولاتة بمقدار 300 جرام.

نصف كوب شوكولاتة للوجه للتزيين (إختياري).

نقوم بإذابة الزبدة مع قطع الشوكولاتة في الميكروويف أو على حمام مائي ساخن مع التقليب المستمر، حتى يتجانس المزيج ثم نضعه جانباً حتى يبرد قليلاً وأثناء هذا نقوم بتجهيز خليط البراونيز، في وعاء كبير نضف البيض والسكر مع إضافة القهوة سريعة الذوبان والفانيليا، ثم نضف الزيت ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نضف مزيج الشوكولاتة والزبدة وهو دافئ ثم نمزج مجدداً ومن ناحية أخرى نخلط المكونات الجافة مع بعضها، بمزج الدقيق الكاكاو و البيكنج بودر جانباً في وعاء ثم نضفهم على خليط المكونات السائلة، بعد ذلك نقوم بالتقليب باستخدام ملعقة من السليكون حتى يختفي خليط المكونات الجافة تماماً بدون المبالغة في التقليب.

ألذ وصفة فادجي براونيز

نحضر صينية مقاس 23*23 سم ونثبت بها ورقة زبدة في القاعدة والجوانب، ثم نسكب خليط البراونيز ونوزعه بشكل متساوي وبعد ذلك نوزع قطع شوكولاتة على الوجه، ثم ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 175 مئوية لمدة 30-40 دقيقة حتى تأخذ شكل البراونيز الكلاسيكي، وبعد خروجه من الفرن نتركه لمدة ربع ساعة حتى يبرد قليلاً ثم نحرر أطراف البراونيز، وباستخدام ورقة الزبدة نزيل البراونيز من الصينية ونضعه على سطح مناسب، ويتم التقطيع باستخدام سكين مغسول بماء ساخن ومجفف تماماً، وبعد كل قطع يتم مسح السكين بمنديل مبلل بماء ساخن حتى نحصل على قطع براونيز بشكل منتظم، وبعد ذلك يصبح البراونيز جاهز للتقديم مباشرة.