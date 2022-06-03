طريقة عمل راني الخوخ في المنزل للتمتع بمذاقه الرائع وفوائده المذهلة دون شرائه من الخارج

طريقة عمل راني الخوخ ، يتميز فصل الصيف بارتفاع شديد في درجات الحرارة ومعه تزداد الرغبة من الأطفال والكبار في تناول المشروبات الباردة بكثرة من أجل التقليل من الشعور بالحر والعطش في هذا الفصل، ويعد عصير الفواكه البديل الصحي الطبيعي الذي يعطي الجسم الفوائد الكبرى وفي الوقت ذاته يساعد على تقليل الشعور بحرارة الجو، ولذلك تسعى ربات البيوت لمعرفة طرق إعداد أنواع متعددة من المشروبات الطبيعية من الفاكهة التي تكثر في فصل الصيف والتي من بينها الخوخ والمشمش والبرقوق والبطيخ وغيرها من أنواع الفاكهة لتقدمها لأفراد أسرتها لتفيد صحتهم وتوفر الأموال بدلًا من شرائها من الخارج، ويعد راني الخوخ من ضمن المشروبات التي يقبل الملايين على شرائها لأنها تتمتع بمذاق خاص مختلف.

طريقة عمل راني الخوخ

يعتبر راني الخوخ من المشروبات المعلبة التي تباع في المحلات ويقبل الملايين على شرائها سواء من الكبار أو الصغار لحاجتهم إلى تناول أشياء باردة عند الشعور بالعطش، ولكن مع البحث أصبح من الممكن القيام بتحضير راني الخوخ في المنزل والاستفادة بكافة الفوائد المعروف بها الخوخ.

ويمكن تحضير راني الخوخ عن طريق إحضار المكونات التالية :

4 من الخوخ الجامد.

4 من الخوخ الطري.

6 معالق سكر أكثر أو أقل حسب الرغبة.

كمية قليلة من الماء.

خطوات تحضير عصير الراني

في إناء يقطع الخوخ الناشف إلى مكعبات صغيرة ويترك جانبًا.

يحضر إناء ويوضع به السكر ومكعبات الخوخ وتترك على نار متوسطة إلى أن ينضج الخوخ ويصبح طريًا للغاية.

يقطع الخوخ الطري إلى قطع صغيرة ويوضع في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء ويخلط جيدًا.

يصفى الخوخ ويوضع فوق مكعبات الخوخ الذي تم طبخه سابقًا بعد أن يرفع من على النار.

يقلب الجميع جيدًا شرائح الخوخ الناضجة مع عصير الخوخ المصفى، ويوضع في الثلاجة.

يخرج راني الخوخ من الثلاجة ويوضع في كاسات التقديم ويقدم باردًا.

الفوائد الصحية للخوخ

يعد الخوخ من الفواكه الصيفية التي تكثر بشدة في فصل الصيف ويقبل الجميع على تناولها، وهو له العديد من الفواكه الصحية نظرًا لأنه من أكثر أنواع الفواكه التي تكون غنية بالمياه المرطبة وفي الوقت ذاته لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، ويساعد في الوقاية من العديد من الأمراض لاحتوائه على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهو يعمل على تقوية العظام ويحمي من الاضطرابات المفاجئة للجهاز العصبي، بالإضافة إلى أهميته الكبرى في عدم تخزين السوائل في الجسم وحماية الجهاز التنفسي من الأمراض الصعبة نظرًا لاحتوائه على فيتامين ج، وليس هذا فقط بل له دور إيجابي في تنظيم دقات القلب ويحمي من الأنيميا لاحتوائه على الحديد.