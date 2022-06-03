طريقة عمل صبغة شعر طبيعية في المنزل باستخدام مواد طبيعية متاحة فكل منزل وبطريقة سهلة

خطوات عمل صبغة شعر طبيعية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وبمواد متوفرة فكل منزل وغير مكلفه، يعد تلوين الشعر من أولويات اهتمامات المرأة والحصول على صبغة شعر طبيعية من أنسب طرق هذا التلوين التي لا تؤدي الى ضرر للشعر، مع تغذيته بشكل جيد من خلال استعمال مواد غير صناعية ولا تحمل أي من الكيماويات التي قد تساعد مع تكرارها على تلف الشعر بشكل عام، وهناك في هذا الصدد الكثير من الألوان الكلاسيك والحديثة التي يمكن الحصول عليها طبيعيا.

صبغة شعر طبيعية لون عسلي

يعتبر اللون العسلي من الألوان البراقة التي تسعي إليها للشعر في الغالب العروس في ليلة الزفاف، ويمكن الحصول على هذا اللون بطريقة طبيعية عند خلط الحناء مع الليمون والخل وترك الخليط في مكان دافئ لمدة 2 من الساعات قبل الفرد على الشعر، ويمكنك استخدام زيت الزيتون على الشعر بعد غسيله من الحناء من اجل تغذية البويصلات والفروة مع تنشيط الدورة الدموية.

صبغة شعر طبيعيه لون اسود

يعتبر اللون الأسود هو اللون السائد والمحبب لدى الكثير من النساء والفتيات بشكل عام ويمكن الحصول عليه طبيعيا من خلال اتباع عدد من الخطوات:

نأخذ عدد 8 ملاعق من الحناء السوداء ونضيف عليها 10 ملاعق من نبات النيلة.

ثم يخلط الحناء مع النيلة التي يمكن شرائها من العطار في كوب من الماء المغلي.

عندما تتجانس العجينة تترك لتبرد ثم يضع عليها بياض بيضة واحدة مع الخلط الجيد.

ثم يمكنك وضع 4 ملاعق من الكاكاو اذا كنت ترغب في الحصول على اللمعان.

تخلط المكونات جيدا ثم يدهن بها فروة الشعر بعد دهنه بقليل من زيت الذرة.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين على الأقل ثم يشطف بالماء البارد.

تلوين الشعر بالكركم

للكركم فوائد كثيرة للشعر تعمل في صدد علاج تساقط الشعر وتغذية الفروة بشكل كبير.

ويمكن للسيدة في هذا الصدد الاستفادة من هذه الفوائد مع الحصول على اللون الذهبي الفاتح.

وذلك عن طريق اذابة 2 ملاعق من مسحوق الكركم في كوب من الماء المغلي.

ويترك الخليط حتي يهدأ ثم يدهن به فروة الشعر ويترك من 3 الى 6 ساعات قبل أن يغسل بالماء الفاتر.

صبغة شعر بني فاتح

يمكن للمرأة التحكم في الحصول على درجات اللون البني للشعر من الفاتح الى الغامق وذلك عن طريق خلط المزيد من خل التفاح والبابونج على خليط الحناء والكاكاو من اجل التفتيح والحصول على لون بني فاتح، اما في حالة الرغبة في اللون الغامق فان على السيدة التقليل من خل التفاح بشكل كبير او الاستغناء عنه.