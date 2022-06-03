طريقة تحضير كيكة الحليب بالشوكولاتة بقوام إسفنجي وطعم رائع، نشارك معكم اليوم طريقة جديدة لعمل كيك الحليب الساخن بإضافة الشوكولاتة وبعض التكات البسيطة، كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة من الكيكات المنتشرة بكثرة في الكافيهات الشهيرة وتُقدم بأعلى سعر رغم بساطة مكوناتها، وهي بالفعل ألذ كيكة شوكولاتة إسفنجية بقوام هش وطعم يذوب في الفم. إليكم كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة مع بعض الملاحظات لوصفة ناجحة من أول مرة.

طريقة تحضير كيكة الحليب بالشوكولاتة

المقادير المطلوبة للتحضير:

كوب دقيق بمقدار 140 جرام.

كوب سكر بمقدار 200 جرام.

كوب إلا ربع حليب.

ربع كوب كاكاو خام غير محلى بمقدار 30 جرام.

ربع كوب زيت.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة زبدة بمقدار 42 جرام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر+ رشة ملح .

ملعقة صغيرة فانيليا (إختياري).

نحضر الخلاط الكهربائي ونضف إليه البيض والسكر مع إضافة الزيت ثم نخلط جيداً حتى يذوب السكر ونحصل على خليط فاتح اللون، ويمكنك خفق المكونات مع بعضها باستخدام المضرب الكهربائي ثم نفرغ هذا الخليط في وعاء، ومن ناحية أخرى نقوم بغربلة الدقيق البيكنج بودر الملح والكاكاو، ثم نضف خليط المواد الجافة إلى خليط البيض والسكر والزيت، ثم نمزج جيداً بلطف حتى يختفي خليط المكونات الجافة، ثم نجهز الحليب مع الزبدة ونضعهم على النار حتى يغلي الحليب وتذوب الزبدة، ثم مباشرة نضف هذا المزيج إلى خليط الكيك ونمزج بلطف حتى نحصل على خليط كيك متجانس.

كيكة الحليب الساخن بقوام اسفنجي

نحضر قالب كيك مقاس 20 سم وندهنه زبدة ثم نثبت ورقة زبدة وبعد ذلك نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي، أو يمكنك وضع الخليط في 2 قالب مقاس كلا منهما 12 ونصف سم مع التخلص من فقاعات الهواء، ثم ندخل القالب فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية رف أوسط لمدة 30-50 دقيقة على حسب حجم القالب، مع اختبار التسوية باستخدام عود خشبي في منتصف الكيك إذا خرج بدون كيك فتكون قد تمت التسوية، وبعدها نخرج القالب ونترك الكيك يبرد قليلاً ثم نخرجه من القالب ونقوم بتقطيعه شرائح، ويمكنك تقديمه مع صوص شوكولاتة بطعم في منتهى اللذاذة، وهذه الكيكة يمكنك استخدامها في إعداد تورتة منزلية أو تقديمها مع أي صوص.