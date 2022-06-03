نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي والطعم زي المحلات بالظبط في المقال التالي

تعد الفراخ من أكثر أنواع الأكلات المفضلة لدى الجميع وخاصة الأطفال لأنها تتميز بطعم لذيذ وغير ذلك تعد مفيدة للجسم حيث أنها تحتوى على عناصر غذائية مفيدة للجسم وهى من البروتينات التي يحتاجها الجسم، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة فيمكن تناولها مسلوقة أو مشوية أو تحضر شرائح ومن الطرق المفضلة هى الشاورما وسوف نقوم بذكر طريقة تحضير الشاورما لتجهيزها فى المنزل بخطوات سهلة وسريعة أفضل من شراؤها من المطاعم الخاصة. مكونات عمل شاورما فراخ بالزبادى: 1 كيلو صدور دجاج تقطع شاورما.

ثلاثة ملاعق كبيرة زبادى.

1 ملعقة فلفل أسود صغيرة.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل.

1 ملعقة قرنفل مطحون صغيرة.

1 ملعقة قرفة مطحونة صغيرة.

1 ملعقة ملح صغيرة.

2 حبة طماطم.

1 ثمرة بصل تقطع شرائح.

ملعقتين زيت.

عصير ليمون.

1 ملعقة خل.

بقدونس مفروم. طريقة التحضير: نقوم بتجهيز وعاء متوسط لوضع به جميع البهارات ومزجهم مع بعضهم. نضع عليهم الليمون والخل وتقلب جيداً مع بعضهم. نضيف عليهم الزبادى ونمزج كل المكونات مع بعض حتى تختلط جيداً. بعد تجهيز التتبيلة نقوم بوضع قطع الشاورما عليهم وتقليبهم ووضعهم فى الثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى تتبل جيداً. نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ونقوم بوضع الزيت فيها ووضعها على النار. بعد ذلك نضع بها الفراخ المتبلة ونقلبها جيداً ثم نضع الفلفل الألوان عليه ونقلبهم. نضيف البصل والبقدونس والطماطم ونستمر بالتقليب. نقلبهم جيداً ونتركه حتى تستوى جيدا، وبعد ذلك تقدم الأكل ويمكن حشوها فى الفينو أو خبز سورى. مكونات عمل شاورما فراخ بطريقه الشيف سالى فؤاد: 500 جرام فراخ بانيه.

زبادى.

طماطم مبشورة.

زيت ذرة.

بصل بودر.

ثوم بودر.

بصل جوليان.

ورق لورى ناعم.

كمون.

جوزة الطيب.

قرفة.

بهارات مشكلة.

نعناع ناعم.

كرفس.

ملح.

فلفل أسود.

خل. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل البهارات التى سبق تحضيرها ونضع الزبادى والكرفس وتطحن جميع المكونات مع بعضها. نقوم بصب المكونات بعد خلطها فى طبق كبير ونضع الخل ويقلب مع بعضهم. بعد ذلك نقوم بوضع الدجاج فى المكونات السابقة وتقلب وتترك لمدة لا تقل عن 60 دقيقة حتى تتبل جيداً. نحضر مقلاة كبيرة ونضيف بها زيت قليل ونضع الشاورما فيها. ونقوم بتقليبها جيداً ثم نضع البصل ويقلب جيدا، وعندما يذبل البصل نقوم بوضع الطماطم وتقلب وتترك على النار حتى تستوى. عندما تستوى الفراخ نقوم بغرفها فى أطباق وتقدم بجانب المقبلات والخبز. عمر شويل - جدة طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي والطعم زي المحلات بالظبط - ثقفني

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