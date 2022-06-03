طريقة تحضير أحلى شوربة كريمة دجاج لمحبي الشوربة البيضاء، نشارك معكم اليوم وصفة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وهي شوربة كريمة الدجاج البيضاء، ولكن المشكلة أن البعض يجد صعوبة في تحضيرها بقوام سليم بحيث تكون معتدلة وغير خفيفة. إليكم شوربة كريمة الدجاج البيضاء بأبسط طريقة إعداد وأسهل مكونات، مع تكات وخطوات بسيطة لتحصلين على كريمة دجاج بطعم ألذ من المطاعم.

طريقة تحضير شوربة كريمة الدجاج

مقادير المرقة:

2 صدور دجاج.

ثمرة جزر متوسطة أو صغيرة مقطعة شرائح كبيرة.

بصلة متوسطة مقطعة شرائح كبيرة.

ملح وفلفل أسود.

اثنين من ورق الغار.

مقادير الشوربة:

نصف بصلة مقطعة.

نصف فص ثوم مهروس.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

3 أكواب حليب.

3 أكواب مرقة.

ملعقة صغيرة زعتر.

3 ملاعق كريمة أو قشطة.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

نصف كوب جزر وبسلة (إختياري).

نقوم بتجهيز المرقة بتجهيز ماء في قدر مناسب وعند الغليان نقوم بإضافة صدور الدجاج مع الجزر والبصل، ويمكنك إضافة القليل من الكرفس مع رشة من الفلفل الأسود وملح حسب الرغبة، مع إضافة ورق الغار ثم نغطي القدر ونترك صدور الدجاج على النار حتى يتم تسويتها بالكامل، وبعد ذلك نأخذ صدور الدجاج من المرقة ونضعها في وعاء جانباً ونزيل ورق الغار، ثم نقوم بطحن المكونات جيداً مع المرقة باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي، ومن ناحية أخرى نأخذ صدور الدجاج ونقوم بتقطيعها إلى مكعبات صغيره الحجم، ثم في قدر مناسب على النار نضف القليل من الزيت مع مكعب زبدة.

الشوربة البيضاء بأسهل طريقة

عند ذوبان الزبدة نضف قطع البصل ومهروس الثوم مع التقليب المستمر حتى يذبل البصل، ثم نضف الدقيق ونمزج جيداً لمدة 3 دقائق تقريباً وبعد ذلك نضف الحليب ونمزج، وعند ملاحظة ثقل القوام والغليان نضف المرقة ثم نضف مكعبات الدجاج والبقدونس المفروم، مع إضافة الزعتر ثم نمزج مجدداً مع إضافة الكريمة ونترك الخليط يغلي بضع دقائق، ثم نأخذ ثلث مقدار مكعبات الدجاج أو أقل مع مقدار من الشوربة ثم نطحن جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي، وهذه الخطوة تعطي لنا طعم الدجاج في كامل الشوربة وبقوام كريمي لذيذ، ثم نضف هذا الخليط إلى الشوربة ونمزج قليلاً مع إضافة الجزر والبسلة وبعد تسويتهم تصبح الشوربة جاهزة للتقديم.