نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمك المشوي بالردة وعلي الفحم في المنزل مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السمك المشوي في المنزل، من الأطباق الشهية للكثيرين المشويات بأنواعها من اللحوم والأسماك، وتعتبر طريقة عمل السمك المشوي في هذا الصدد من الطرق المطلوبة لتنفيذها في البيت والاستمتاع بما يكون في هذه الوجبة من مزايا تضاف الى ما تحتوي عليه من معادن وفيتامينات مفيدة للجسم، كونها من الأكلات الخفيفة التي لا تؤثر على المعدة ولا القولون نظرا لتميزها بسهولة الهضم.

طريقة عمل السمك المشوي بالردة

خطوات العمل تتميز بالسهولة وسرعة التحضير وتتمثل فيما يلي:

نحضر كمية السمك المطلوبة ونقوم بتنظيفها جيدا وغسلها بالماء والملح والدقيق.

بعد تجهيز السمك نقوم بإحضار الثوم المقطع وخلطه في الكبة مع الفلفل والكسبرة.

ثم نضيف عصير الليمون والملح على الخليط السابق وبخلط جيدا.

نضع مقدار من الزبد على الخليط ويترك جانبا لحين تتبيل السمك من الخارج بالردة.

كما يوضع السمك في الفرن ويقلب على الجانبين الى حين الشواء.

عند خروج السمك من الفرن يوضع في التتبيل السابقة وهو سخن ويترك دقائق.

كيفية عمل السمك مثل المحلات

يستعمل المحلات سمك بوري للشوي بالطريقة التالية:

يتم تحضير تتبيلة السمك من الثوم والكسبرة والفلفل الاسود والملح، يضاف على هذا التتبيل ملاعق من الزيت والليمون، بعد تجهيز التتبيل يترك جانبا الى أن يتم تحضير السمك عن طريق دهنه بالزيت من الخارج ثم وضع كمية الردة التي يجب أن يغلف بها السمك جيدا، يوضع سمك البوري المجهز على صاج ساخن من اعلي البوتاجاز او في الشواية داخل الفرن حتي النضج من الجانبين مع التحريك المستمر للسمك، بمجرد أن يتم الشوي يوضع السمك الساخن في التتبيل.

السمك المشوي البلطي

من اهم عناصر نجاح شوي السمك بكافة أنواعه العمل على تشرب كمية السمك المطلوبة للتتبيل المكون من الملح والفلفل الاسود والأحمر والكسبرة الناعمة وايضا الليمون والثوم، ويحدث هذا التشرب الكامل للتتبيل إذا ما تم وضع السمك عليه وهو ساخن وتركه مدة لا تقل عن 10 دقائق مغطى بورق الفويل، ويمكن ترك السمك دون تنظيف من الداخل قبل الشوي والاحتفاظ بما فيه من بطارخ.

السمك المشوي على الفحم

الشوي على الفحم من الطرق المحببة للشوي بصفة عامة وللأسماك بصفة خاصة، حيث يعمل الفحم على كسب المشويات رائحة متميزة ومذاق خاص، ويكون هذا الشوي عن طريق تتبيل السمك اولا جيدا بالثوم والملح والليمون المضاف إليه الكسبرة والفلفل وقليل من الزيت، ثم تحضير الفحم وجعله ساخنا ووضع السمك للشوي مع التحريك من كافة الجوانب حتي يتغير لونه ويصبح جاهزا لوضعه في التتبيل.