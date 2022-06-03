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عمر شويل - جدة وصفة طبيعية مذهلة لتقشير وتبييض الأسنان في دقائق قليلة، الأسنان من أكثر الأشياء المهمة التي يجب الاعتناء بها بشكل مستمر من أجل الحصول على أسنان بيضاء ولامعة، إليكم أقوى وصفة طبيعية لتبييض الأسنان وإسقاط الجير المتراكم والاصفرار بشكل تام، لتحضير هذه الوصفة سوف نستخدم بعض المكونات الطبيعية البسيطة ونضيفها على المعجون ثم نغسل بها الأسنان، تلك المكونات هي القرنفل والثوم والملح ولها دور فعال جداً في تنقية الأسنان من الفطريات والميكروبات، بالاضافة إلى المساعدة في تبييض الأسنان وإزالة الاصفرار منها وتقليل آلام الأسنان.

وصفة طبيعية لتقشير وتبييض الأسنان

تتكون الوصفة الأولى لتبييض الأسنان من العناصر التالية:

القليل من القرنفل. فص ثوم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة ممتلئة من معجون الأسنان الخاص بك.

نأخذ مقدار من القرنفل ونقوم بطحنه في المطحنة الكهربائية لكي نحصل على مسحوق القرنفل،ثم نأخذ مقدار ملعقة من بودرة القرنفل الناعمة ونضعها في وعاء ونبشر فص الثوم ونضفه إلى القرنفل، مع إضافة الملح ومعجون الأسنان ثم نمزج المكونات جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس، نفرش الأسنان جيداً بهذا الخليط لمدة دقيقة ومباشرة بعد غسلها ستلاحظون الفرق، ستحصلون على أسنان بيضاء كاللؤلؤ من أول إستعمال وسيسقط الجير المتراكم من أسنانكم، تكرر هذه الوصفة مرتين في اليوم ونحتفظ بالكمية المتبقية من الخليط في علبة ونخزنه في الثلاجة، يبقى هذا الخليط صالح للاستعمال لمدة 5 أيام.

إزالة اصفرار الأسنان

تتكون الوصفة الثانية لإزالة اصفرار الأسنان والجير المتراكم من العناصر التالية:

ثمرة جزر. نصف ملعقة صغيرة من الكركم الطبيعي. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من معجون الأسنان الخاص بكم.

نأخذ الجزرة ونبشرها باستخدام مبشرة للحصول على مبشور الجزر وبعد ذلك نصفي المبشور في مصفاة، لكي نحصل على عصير الجزر ثم نضعه في وعاء ونضف إليه الكركم الطبيعي وعصير الليمون ثم نمزج جيداً، بعد ذلك نضف معجون الأسنان ونمزج مجدداً حتى يتجانس الخليط وباستخدام فرشاة الأسنان نفرش الأسنان جيداً بهذا الخليط، وتكرر هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوع والنتيجة أسنان بيضاء ولامعة.