أشهر سلطات المطاعم المشهورة حضريها في المنزل

أشهر سلطات المطاعم المشهورة طريقة تحضرها في المنزل، هناك العديد من أنواع السلطات المشهورة في كل أنحاء العالم العربي تحضر في المطاعم، حيث أن كل مطعم من المطاعم المشهور لا يخلو القائمة من أنواع السلطات المختلفة للوجبات، الآن سوف نقدم من خلال هذا المقال علي موقع ثقفني أشهر سلطات المطاعم المشهورة، فتتمكن كل أم من أن تحضرها في المنزل علي السفرة بجانب الوجبات والأطباق الرئيسية.

أشهر سلطات المطاعم المشهورة اللذيذة

هناك العديد من المطاعم التي تقدم أطباق شرقية، فتعتبر هذه الأطباق من أشهر الأطباق العربية بجانبها أشهر سلطات في الوطن العربي، كما أن هذه السلطات تعتبر من أهم أنواع المقبلات التي تفتح شهية المواطن علي الأكل، فإن لابد من توفير أشهر المقبلات والسلطات للوجبات الرئيسية، فإن أهم أنواع السلطات كالتالي:

عمل سلطة التبولة اللبنانية المفيدة للجسم

من ألذ وأشهي السلطات اللبنانية هي سلطة التبولة، فإن المقادير تكون كالتالي:

نحضر حزمتين من البقدونس، ثم نقوم بفرم البقدونس إلي فطع صغيرة.

إحضار حزمة واحدة من النعناع الفرش.

نأخذ من الطماطم عدد 5 حبات وعدد بصلة واحدة متوسطة.

تجهيز كمية من عصير الليمون مقدارها نصف كوب.

إحضار كمية مقدارها ربع كوب من زيت الزيتون.

نأخذ عدد ملعقتين من دبس الرمان، وعدد ثلاث ملاعق من البرغل الذي سبق أن تم نقعه في الماء الساخن، وكمية من الملح والفلفل الأسود حسب رغبتك.

طريقة تحضير سلطة التبولة تكون كالتالي: