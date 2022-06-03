نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر سلطات المطاعم المشهورة حضريها في المنزل في المقال التالي
أشهر سلطات المطاعم المشهورة طريقة تحضرها في المنزل، هناك العديد من أنواع السلطات المشهورة في كل أنحاء العالم العربي تحضر في المطاعم، حيث أن كل مطعم من المطاعم المشهور لا يخلو القائمة من أنواع السلطات المختلفة للوجبات، الآن سوف نقدم من خلال هذا المقال علي موقع ثقفني أشهر سلطات المطاعم المشهورة، فتتمكن كل أم من أن تحضرها في المنزل علي السفرة بجانب الوجبات والأطباق الرئيسية.
أشهر سلطات المطاعم المشهورة اللذيذة
هناك العديد من المطاعم التي تقدم أطباق شرقية، فتعتبر هذه الأطباق من أشهر الأطباق العربية بجانبها أشهر سلطات في الوطن العربي، كما أن هذه السلطات تعتبر من أهم أنواع المقبلات التي تفتح شهية المواطن علي الأكل، فإن لابد من توفير أشهر المقبلات والسلطات للوجبات الرئيسية، فإن أهم أنواع السلطات كالتالي:
عمل سلطة التبولة اللبنانية المفيدة للجسم
من ألذ وأشهي السلطات اللبنانية هي سلطة التبولة، فإن المقادير تكون كالتالي:
- نحضر حزمتين من البقدونس، ثم نقوم بفرم البقدونس إلي فطع صغيرة.
- إحضار حزمة واحدة من النعناع الفرش.
- نأخذ من الطماطم عدد 5 حبات وعدد بصلة واحدة متوسطة.
- تجهيز كمية من عصير الليمون مقدارها نصف كوب.
- إحضار كمية مقدارها ربع كوب من زيت الزيتون.
- نأخذ عدد ملعقتين من دبس الرمان، وعدد ثلاث ملاعق من البرغل الذي سبق أن تم نقعه في الماء الساخن، وكمية من الملح والفلفل الأسود حسب رغبتك.
طريقة تحضير سلطة التبولة تكون كالتالي:
- نحضر وعاء متوسط الحجم نسكب فيه كمية البرغل المنقوع بعد التأكد من تصفيته من الماء تماما.
- إضافة كمية عصير الليمون المستخدمة ثم تقليب المكونات.
- نحضر وعاء أخر نقوم بفرم البصل ووضع التوابل عليه مع تقلبهم ثم تركه.
- نقوم بإحضار وعاء مناسب نضع فيه كلا من النعناع والبقدونس المفروم مسبقا، ثم سكب كلا من البصل والبرغل عليهم ونخلطهم جيدا، مع وصع الطماطم المقطعة إلي قطع صغير وممكن أن نضيف الفلفل الألوان مقطع، نقوم بخلط كافة المكونات مع بعضهم جيدا.
- نضيف علي الوعاء كمية دبس الرمان والملح وتقلبهم.
- نسكب السلطة في طبق التقديم مع إضافة زيت الزيتون علي سلطة التبولة.
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