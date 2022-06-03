خلطات طبيعية لتبييض اليدين مع نعومة ونضارة

خلطات لتبييض اليدين في المنزل النتيجة مجربة سوف تحصلين على افضل النتائج في اسرع وقت حيث يظهر اسمرار اليدين بالتدريج بسبب التعرض لأشعة الشمس أو استخدام المنظفات الكيميائية مع الإهمال المستمر تصبح اليدين سمراء جدا بشكل واضح عن باقي الجسم تخيلي هذا الأمر وانت تكوني عروسة مقبلة على الزواج وتتمني أن تكوني في افضل و أبهي الصور هذا الأمر مزعج جدا ولكن سوف نقدم لكى في هذه المقالة طريقة واستخدام خلطات لتبييض اليدين مجربة في نصف ساعة وسوف تحصلين على نتائج مبشرة في اسرع وقت.

خلطة لتبييض اليدين من أول مرة بالنشا

المكونات:

الخل.

النشا.

الطريقة:

اخلطي ملعقة من النشا مع ملعقة من الخل في وعاء حتى تحصلي على عجينة سائلة. ادهني الخلطة على يديك بالكامل بحركات دائرية وتركيها حتى تجف. بعد أن تجف الخلطة على يديكى بعد 20 دقيقة افركيها بأصابعك برفق حتى يتم أزالتها تمام قومي بغسل يديكى بالماء والصابون الخفيف ثم جففيها بمنشف ناعمة. يمكن استخدام هذه الخلطة لتبييض اليدين مرتين في الأسبوع. تعمل هذه الخلطة على تبييض وتنعيم اليدين والرجلين بطريقة طبيعية مجربة وأمنة لأنها تعمل على إزالة الجلد الميت وشد المسام بالإضافة إلى تقشير البشرة ولكن احذري من استخدامها في النهار لأنها قد تتفاعل مع أشعة الأشعة فوق البنفسجية وتزيد من اسمرار الجلد ألا إذا قمتي بتطبيق واقي شمس على يديكى.

خلطة تبييض اليدين وشدها بقشور البرتقال

هذه الخلطة تعمل على تبييض اليدين وشد مسام الجلد لأنها تحتوي على قشور البرتقال الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعمل على تبييض البشرة وتنظيفها بعمق وإزالة ما تحتويه من الميكروبات والبكتيريا مسببة لحب الشباب.

المكونات:

قشور البرتقال.

الزبادي.

الطريقة:

اطحني قشور البرتقال إلى بودرة واخلطيها جدا جيدا مع الزبادي في وعاء نظيف. ادهني الخلطة على يديك جيدا بحركات دائرية لطيفة وتركيا 15 دقيقة حتى تجف. أغسلي يديكي بالماء الفاتر يمكنك استخدام الخلطة لتفتح اليدين وشداها ثلاث مرات أسبوعيا.