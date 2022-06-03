نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بلح الشام الأصلية بدون بيض وبالسميد فى البيت في المقال التالي

يعتبر بلح الشام من أكثر الحلويات الشرقية التى تتميز بطعم لذيذ لأنه يكون محلى بالعسل ويمكن تحليته بالسكر البودرة، ويلجأ البعض إلى شراؤها جاهزاً من محلات الحلوى المخصصة، ولكن يمكن تحضيره فى المنزل ويكون صحى وأمن أكثر من شراؤها من الخارج، وسوف نقوم بذكر طريقة التحضير. مكونات عمل بلح الشام الأصلية: 1 كوب دقيق.

1 كوب ماء.

ربع كوب زيت.

3 حبات بيض.

1 ملعقة نشا صغيرة.

رشة فانيليا.

رشة ملح صغيرة.

2 كأس سكر لعمل شربات.

2 كأس ماء.

نص حبة ليمون.

فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الماء ونضيف الزيت ونضعهم على النار حتى يغلي. عندما يغلى الماء بالزيت نقوم بوضع الدقيق والنشا والفانيليا ونقلبهم فوراً حتى لا يتكتل. عندما يتماسك العجين نقوم بإزالة الوعاء من على النار وإزالة العجين وتترك لتبرد قليلاً. نقوم بوضع البيض بالتدريج مع الإستمرار بالخفق. بعد ذلك نقوم بوضع العجين فى كيس الحلويات ونشكل أصابع البلح ونضعها فى الزيت وهو ساخن. عندما يتغير لون البلح للذهبى نقوم بإزالته ووضعه فى الشربات البارد. نقوم بإزالة البلح من الشربات ويصفى ويقدم جاهزاً. لتجهيز الشربات: نقوم بإحضار قدر ووضع الماء والسكر وتقليبهم حتى يغلى المكونات. نقوم بوضع الليمون والفانيليا ونتركه يغلى وبعد ذلك نطفئ النار ونتركه يبرد ويستعمل بارد للبلح. مكونات عمل بلح الشام بدون بيض: 2 كأس دقيق.

2 كأس سكر.

ربع كأس نشا.

ملعقتين زيت كبيرة.

ملعقتين زبدة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

شربات. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه الزيت والزبدة والماء ورشة ملح ونضعه على النار مع مراعاة عدم رفع مستوي النار يجب أن تكون متوسطة، ونقلبهم ونتركه يغلى. عندما يغلى المزيج نقوم بوضع الدقيق ونقلبه حتى يكون متماسك وليس به كتل. نقوم بإزالة العجين ونضعه فى العجان ونخفقه حتى يبرد ويكون لين. نقوم بإذابة النشا فى نص كوب به ماء وبعد ذلك نضع الفانيليا ونمزجه بإستمرار. بعد ذلك نحضر كيس الحلويات أو آلة الحلوى ونضع به العجين، ونضع الزيت على النار حتى يسخن جيداً وبعد ذلك نقوم بتشكيل أصابع بلح الشام ونضعه فى الزيت. يقلب بلح الشام وعندما يتغير للون الذهبى نقوم بإزالته من الزيت ووضعه فى الشربات وبعد ذلك يصفى ويقدم جاهزاً. مكونات عمل بلح الشام بالسميد: 1 كوب ونصف دقيق.

ملعقتين كبيرة سميد.

1 ملعقة كبيرة نشا.

3 حبات بيض.

2 كأس ماء.

ملعقتين كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

رشة صغيرة ملح. طريقة التجهيز: نجهز وعاء مناسب ونضع به الزبدة والسكر والماء والملح ويقلب جيداً ونضعهم على النار حتى تغلى المكونات. بعد أن تغلى المكونات نقوم بوضع الدقيق بالتدريج مع الإستمرار بالتقليب حتى لا يتكتل. وعندما يتماسك العجين نقوم بإزالة العجين من على النار ونتركه يبرد، وبعد ذلك نقوم بوضع البيض مع التقليب ويمكن استخدام العجان. نقوم بإذابة النشا فى نص كوب ماء ونضعها على العجين ثم نقوم بوضع السميد ونستمر بالعجن باليد او باستخدام العجان الكهربائى. نحضر مقلاة لتحمير أصابع بلح الشام، ونقوم بوضع زيت كثير وعندما يسخن نقوم بوضع اصابع بلح الشام بعد وضعها فى كيس حلواني وتشكيل أصابع. وعندما يكون لون البلح ذهبى نخرجه من الزيت ونضعه فى الشربات ويصفى من الشربات ويقدم جاهزاً. عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام الأصلية بدون بيض وبالسميد فى البيت - ثقفني

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