نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شاورما اللحم والدجاج وسر تتبيلة الشاورما مثل المطاعم السوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقادير تتبيلة شاورما الدجاج واللحم مثل المطاعم بالضبط تعد تتبيلة الشاورما من أهم الأشياء التي يحتاج إليها الطعم اللذيذ للشاورما سواء كانت دجاج او لحم، حيث يمثل التتبيل في هذا الصدد وما يحمله من مكونات تتميز بالنكهات الخاصة من الليمون وقشر البرتقال والخل، بالإضافة الى بهارات الملح والفلفل الأسود وما الى ذلك من المتطلبات الأساسية للطعم المطلوب والذي يكون محبب بالنسبة الى الكثير من الناس.

تتبيلة شاورما الدجاج

من اهم ما يميز التتبيل للدجاج أضافه الليمون وقشر البرتقال على البهارات من الملح والفلفل الأسود والبابريكا والزنجبيل أيضا، حيث تعمل هذه العناصر الأساسية للتبيل على منح الدجاج المقطع مذاق طيب، ويجب ترك الدجاج المتبل عد من الساعات قبل الشوي او التحمير حتى يتشرب التتبيل جيدا، وهذه المدة لا تقل عن 4 ساعات داخل المبرد او الثلاجة.

تتبيله الشاورما بالزبادي

تتبيل الدجاج او اللحم بكوب من الزبادي بطريقة معينة يكسبه مذاق رائع كالتالي:

يخلط كل من الزبادي والزنجبيل مع الفلفل الأسود والبابريكا والملح والبهارات.

ثم يضاف على الخليط السابق مقدار من الثوم والبصل البودر ويخلط جيدا مع قليل من زيت الزيتون.

أضيفي الدجاج او اللحم المقطع الى الخليط السابق مع المزج الجيد لكافة المكونات.

ثم قومي بتغليف اللحم او الفراخ ووضعه في الثلاجة مدة 4 من الساعات.

بعد ذلك نقوم بوضع اللحم المتبل او الدجاج المتبل في صينية فرن بعد دهنها بالزيت.

طريقة عمل شاورما اللحم

هناك طرق متعددة لعمل شاورما لحم وتعتمد جميعها على التتبيل الجيد لمقدار اللحم ومنها مايلي:

يمكنك وضع اللحم بعد تقطيعه الى قطع صغيرة في طاسة التحمير والتقليب لمدة ربع ساعة.

نقوم بعد ذلك بوضع الملح والبهارات والفلفل الأسود والزنجبيل .

نحرك المقادير جميعا على النار مع أضافه قليل من زيت الذرة.

نضيف كميات صغيرة من الماء مع تغطية الوعاء من اجل نضج اللحم.

عند اقتراب النضح نضع عدد 2 من الطماطم المقطع ويترك الخليط على النار حتي تمام النضج.

تتبيلة الشورمه الفراخ السوري

تتميز الشورمه السوري بإضافة الزبادي مع الثوم والخل وضربهم جيدا في الخلاط الكهربائي مع أضافه الليمون والبابريكا والزنجبيل، ويتبل الدجاج المقطع بالكركم مضاف إليه الخليط السابق وتوضع ليلة كاملة في الثلاجة قبل التحمير عبر مقلاة بها زيت مغلي وتقدم مع الكاتشب والبطاطس المحمر.