فطائر بالجبن والكزبرة الخضراء من ألذ أنواع المخبوزات المالحة

تتميز فطائر بالجبن والكزبرة الخضراء ، بطعمها المميز حيث يضاف حشو الزبدة والثوم والكزبرة الخضراء، قومي بصنع بعض الذكريات بخبز بعض المخبوزات والمعجنات بالمنزل وهو شيء لن ينساه أطفالك وأفراد أسرتك، وهذه المعجنات مع كوب من الشاي للإفطار أو العشاء أو كسناك خفيف معك في العمل، هي وجبة غذائية متكاملة وصحية جداً لأطفالك ولها مذاق مختلف ورائع عن باقي الوصفات، وتختلف طرق إعدادها من مطبخ إلي أخر، وجبة لذيذة ومختلفة عن باقي الوجبات وتتميز بسرعة وسهولة تحضيرها، لا تحتاج إلي وقت طويل عند صنعها، تعتبر وصفة بسيطة واقتصادية وغير مكلفة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أبسط طريقة لعمل فطائر بالجبن والكزبرة الخضراء في المنزل.

مكونات عمل فطائر بالجبن والكزبرة الخضراء

هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الفطائر الشهية وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف معلقة صغيرة بكينج بودر.

2 معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة من السكر.

للحشو:-

فصين ثوم يتم وضعهم بالمايكروويف لمدة 4 دقائق حتي تمام النضج حتي يسهل هرسهم.

ملح وفلفل أسود.

حزمة كزبرة مغسولة ومفرومة.

ربع كيلو جبنة موتزاريلا.

2 معلقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم خطوات تحضير فطائر بالجبن والكزبرة الخضراء في المنزل خطوة بخطوة وهي كما يلي:-

أولاً يتم وضع الخميرة مع السكر والماء الدافئ في كوب ويقلب جيداً. ثم تضاف محتويات الكوب، علي الدقيق المخلوط مع بكينج بودر ثم يضاف الزيت. بعد ذلك يتم عجن كل المكونات مع بعضها، بواسطة اليد جيداً حتي تتجانس وتصبح عجينة لينة. ثم تغطي وتترك لترتاح في مكان دافئ لمدة 45 دقيقة. بعد ذلك يتم عمل كور صغيرة الحجم بالعجين، ونصفها في صينية مدهونة بالزيت وتترك الكور لمدة 10 دقائق ترتاح. ثم بأصبع اليد يتم عمل مكان بالضغط علي كرة العجين، لوضع الحشو في وسط القطعة. لعمل الحشو يتم هرس الثوم مع الكزبرة والزبدة والملح والفلفل والجبنة جيداً. ثم ندخلها فرن ساخن علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تتحمر من الأسفل ثم تخرج وتقدم بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-