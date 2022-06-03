نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سكراب للبشرة الدهنية للتخلص من الأتربة والأوساخ والجلد الميت ستلاحظين الفرق بسرعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقه عمل سكراب البشرة الدهنية في المنزل حيث تحتاج دائما البشرة الدهنية إلى عناية خاصة لذلك سوف نشارككم بعمل اكثر من نوع لاسكراب البشرة الدهنية هذه الطريقة استخدميها بشكل شخصي واستمري عليها من أجل التخلص من تراكم الجلد الميت والأوساخ والتي تؤدي إلى انسداد المسام وبالتالي تؤدي إلى زيادة كبيرة لظهور البثور السوداء وأيضا حبوب الشباب يوجد الكثير من الأنواع المختلفة من سكراب البشرة الدهنية في الأسواق ولكن غير أمنة بها مواد كيماوية يمكن أن تضر البشرة فافضل اليكى سيدتي تحضير سكراب أو المقشر الخاص بك في البيت وهذه هي الوصفات التي افضلها قم بتجربتها حتى ترتاحين لنوع أو اثر منها وكررية مره كل أسبوع للحفاظ على نعومة ونضارة البشرة.

سكراب القهوة للبشرة الدهنية

حبوب القهوة الناعمة غنية بالمضادات الأكسدة والكافيين والمعروف تحارب التجاعيد وتحسن ملمس الجلد وغير ذلك أنها حبوب ناعمة يمكن استخدامها كمقشر للبشرة.

اثنين ملعقة صغيرة من البن الناعم.

واحد ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.

واحد ملعقة صغيرة من العسل.

قومي بغسل وجهك وخففيه ثم ضعي عليه خليط الزبادي والقهوة أو العسل والقهوة على وجهك.

وقومي بعمل حركات دائرية على وجهة للتخلص من الجلد الميت.

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ثم استخدمي كريم مرطب مناسب.

سكراب للبشرة الدهنية بزيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أهم الزيوت المناسبة للبشرة بكافة أنواعها لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة عالية جدا تحارب أغراض الشيخوخة على البشرة وتمنحها الترطيب اللازم في نفس الوقت يمكنك استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة:

بضع قطرات من زيت الزيتون المبكر.

واحد ملعقة كبيرة سكر خشن.

قطرات من الليمون.

نصف ملعقة عسل ابيض.

طريقة التحضير:

في بولة صغيرة أخلطي المكونات السابقة معا واغسلي وجهك بالغسول المناسب ثم ضعي المقشر واتركيها على بشرتك لمدة 20 دقيقة وبعد قومي بفرق المقشر من على وجهك بحركات دائرية لطيفة وهادئة ثم أشطفي وجهك بالماء الفاتر وضعي الكريم المرطب المناسب لبشرتك.

سكراب الخيار للبشرة الدهنية

الخيار يحتوي على العديد من المياه وهو يعد مكون مثالي كسكراب للبشرة الدهنية خاصة في فصل الصيف لأنه يبرد البشرة ويقلل من تأثير التهابات البشرة من الشمس.

احضري ثمرة خيار وقشريها واطحنيها بشكل خشن. وصفى الماء الخارج من الخيار. القليل من السكر على الخيار وضعي السكر والخيار على وجهك ثم دليكي البشرة برفق ثم ذيلي المقشر باستخدام منديل وضعي ماء الخيار على وجهك ورقبتك واتركيه حتى يجف ثم اشتفي وجهك بالماء وضعي مرطب مناسب لك.

مقشر الطماطم للبشرة الدهنية